Volkswagen GTI elettrica? Serviranno altri 2 anni di attesa

Non si tratta di indiscrezioni, ma di un annuncio ufficiale. La Volkswagen GTI elettrica sarà pronta per approdare sul mercato a partire dal 2026. Lo ha reso noto sui social il capo del design, il quale ha pubblicato anche uno schizzo.

L’annuncio sui social

C’è chi attende pazientemente ancora il restyling della GTI 2024, ma ora gli appassionati si dovranno armare di altrettanta pazienza anche per la prima Volkswagen GTI elettrica, la quale non sarà disponibile prima del 2026. Un’attesa di due anni dunque, come confermato su Instagram dal capo del design, Andreas Mindt, che ne ha condiviso uno schizzo. Nell’immagine possiamo vedere lo stile che contraddistinguerà il nuovo modello e le differenze sono ancora più evidenti grazie alla comparazione con uno schizzo della Polo originale (o comunque, quella che sembra l’estetica di uno dei primi modelli della vettura in questione).

Una Golf completamente elettrica è certamente una notizia importante. Del resto parliamo di una delle auto più famose di sempre, tra le più vendute e le più amate, tanto che gli appassionati si sono anche divertiti a stilare una vera e propria classifica di quali siano state le incarnazioni più riuscite del modello. Infatti, dall’uscita della Mk1 nel 1975, VW è riuscita a vendere più di 2,8 milioni di unità della Grand Tourer Injection su un totale di oltre 35 milioni di Golf vendute in otto generazioni. Anche in questo caso, comunque, la versione ICE non sparirà dal mercato. Il modello a benzina e questa versione completamente elettrica dovrebbero infatti convivere per qualche anno.

Volkswagen GTI elettrica, cosa sappiamo?

Le uniche informazioni su cui possiamo speculare al momento si limitano allo schizzo appena visto. A quanto pare Volkswagen utilizzerà il soprannome di “Golf” per una versione di produzione dell’ID. GTI. C’è però da precisare e ricordare che inizialmente il concept si basava sulla concept denominata ID. 2all. Si trattava di un veicolo più piccolo visto come futura sostituzione elettrica della Polo supermini. Per promuoverla, si era detto che sarebbe stata spaziosa come una Golf e conveniente come una Polo. Entrambi i concetti erano sostenuti dalla prossima piattaforma MEB Entry per veicoli a trazione anteriore. Per quanto invece riguarda la Golf di nona generazione completamente elettrica, sarà utilizzata la piattaforma SSP, e l’auto è prevista per il 2028.