Auto più affidabili in Europa, la classifica degli esperti del Tüv nel 2023

Stavolta la classifica che vi proponiamo prende la sua base dati dallo studio effettuato dal Tüv, ossia l’ente che si occupa delle revisioni in Germania. Stiamo parlando delle auto più affidabili in Europa secondo l’ultimo studio disponibile (dati aggiornati al 2023). E tale studio si basa appunto sui risultati ottenuti dai veicoli durante le proprie revisioni ed ispezioni annuali.

Specifiche sulla base dati

Quando un automobilista porta la sua vettura al controllo, il tecnico si assicura di prendere visione dell’efficienza di diverse componenti del veicolo. Vengono quindi revisionati i freni, lo sterzo, le sospensioni, le luci, le cinture di sicurezza e altro ancora. Insomma, parliamo di un check-up completo in perfetto stile made in Germany. Dopo tale controllo, la vettura, se ha superato le prove in questione, viene dichiarata idonea alla circolazione su strada e conforme alle vigenti norme europee. Da questa analisi è quindi possibile scoprire quali siano le auto più affidabili in questo momento, ossia quelle che hanno superato meglio tale revisione ed ispezione.

Dopo aver quindi visto quali sono le auto immortali secondo gli studi effettuati negli USA, stavolta ci concentriamo su uno studio decisamente più vicino a noi. Anche quest’anno, grazie ai dati raccolti, il Tüv ha potuto rilasciare un report nel quale si evincono quelle che sono state le auto più affidabili nel 2023 e che probabilmente lo saranno anche per i prossimi anni. L’analisi pubblicata ha preso in esame le revisioni fatte durante un’intero anno che va da giugno 2022 a giugno 2023. Sono state esaminate circa 10 milioni di auto e oltre, con un’età media di circa 10 anni. Tra queste solo il 20% non ha superato il controllo. Vediamo quindi quali sono quelle che si sono posizionate meglio in classifica.

Auto usate più affidabili in Europa

Fascia d’età fino a 3 anni

I tre migliori modelli in questa fascia sono: VW Golf Sportsvan (tasso di difettosità 2%); Audi Q2 (2,1%); Audi TT (2,5 percento)

Veicoli usati affidabilità in fascia d’età fino a 5 anni

A brillare particolarmente tra i veicoli con 5 anni di vita sono stati quelli della Volkswagen. In particolare modo, si è distinta su tutte la Golf Sportsvan, 4.2% di difettosità, che potrebbe a questo punto annoverarsi giustamente come la macchina più affidabile di questo anno appena trascorso.

Altra vettura che ha brillato nelle statistiche di tassi di difettosità è stata la T-Roc (4.2%), della medesima casa automobilistica. Si tratta di un’auto particolarmente amata anche in Italia e che quindi rappresenta motivo di orgoglio per coloro che la possiedono nel nostro paese.

Il podio si completa con un altro modello del colosso tedesco, stiamo parlando della T-Cross, la quale appunto si posiziona sul terzo gradino con un tasso del 4.7%.

Fascia d’età fino a 7 anni

Se invece aumentiamo l’età della macchina e la portiamo a sette, in questo caso conta molto anche la manutenzione che il proprietario offre alla vettura. Ciò detto, in questa speciale classifica a spiccare su tutte è Mazda CX-3 con un tasso del 6.5%.

A seguire abbiamo invece l’Audi TT 7.2%, vettura che, nonostante i grandi risultati raggiunti in queste verifiche, non verrà più prodotta, come deciso dalla casa dei quattro anelli, a seguire la VW Golf Sportsvan (7,3 percento)

Auto più affidabili in fascia d’età fino a 9 anni di anzianità

In conclusione ora ci spostiamo nella fascia d’età di 9 anni, con un veicolo quindi che ora è ancora più soggetto a usura, motivo per cui conta maggiormente la cura e la manutenzione offerte dal proprietario. Ebbene, tra le auto più affidabili in questo segmento c’è al primo posto la Mercedes Classe-B con un tasso di componenti difettosi rilevati del 10.5%.

A seguire in seconda posizione abbiamo invece la Suzuki SX4 (10,8%).

Mentre al terzo posto si posiziona ancora una volta la Volkswagen Golf Sportsvan con un 10.9%, che è invece risultata prima nella fascia d’età di 5 anni.

Il vincitore assoluto del TÜV Report 2023 è il VW Golf Sportsvan della categoria Vans hanno concluso gli ispettori TÜV. “La longevità dei veicoli sta migliorando, la ruggine non è quasi più un problema”, afferma il Dr. Joachim Bühler, amministratore delegato dell’associazione TÜV.

Possiamo quindi dire che l’auto più affidabile dell’anno è stata proprio lei, visto che è la migliore tra le macchine più giovani e allo stesso tempo è riuscita a reggere anche bene il confronto con il passare degli anni e l’avanzamento dell’usura.