Volkswagen prevede di utilizzare per gli interni delle auto un materiale 100% biologico

La sostenibilità è una delle principali tendenze che interesserà il settore automotive e anche tenendo conto dell’impatto ambientale e sociale che la produzione di auto elettriche comporta è importante registrare qualsiasi novità positiva in tal senso. A questo proposito Volkswagen ha sottoscritto una partnership con Revoltech GmbH, una start-up tedesca con la quale punta a sviluppare materiali sostenibili.

Il materiale LOVR naturale e 100% biologico

I materiali sostenibili su cui sta lavorando il team Volkswagen e Revoltech GmbH sono a base di canapa industriale ed è previsto che possano essere utilizzati per i rivestimenti delle auto già a partire dal 2028. Il materiale in questione è composto al 100% da canapa a base biologica e prevede l’utilizzo di residui dell’industria locale della canapa. Tra gli aspetti interessanti c’è la possibilità di produrre questo materiale anche negli impianti industriali esistenti (quindi non dovendo prevedere un’infrastruttura dedicata) e riciclato o compostato al termine della sua vita utile all’interno di un’automobile.

Alcuni prototipi di questo materiale 100% biologico sono stati sottoposti alla prova dei clienti che ne hanno dato risposte molto positive. Volkswagen sta lavorando sulla ricerca di nuovi materiali accogliendo idee provenienti da diversi settori con una grande attenzione a tutte quelle che possono essere le soluzioni più innovative, creative e sostenibili.

L’uso sostenibile delle risorse è per Volkswagen uno dei cardini cruciali della propria strategia e la collaborazione con Revoltech GmbH è anche un interessante esempio di come possano trarre beneficio sia le aziende storiche e consolidate che le start-up. La combinazione mirata dei punti di forza di ciascuna realtà può consentire di raggiungere gli obiettivi in maniera più rapida integrandoli il prima possibile all’interno delle automobili.

Il CEO di Revoltech GmbH, Lucas Fuhrmann, ha dichiarato che il materiale LOVR per i rivestimenti con il quale stanno lavorando con Volkswagen è un prodotto scaldabile e rivoluzionari per la sostenibilità dell’industria automobilistica.

Questo materiale sul quale Revoltech e Volkswagen stanno svolgendo attività di ricerca e sviluppo è finalizzato a sostituire la finta pelle. Il materiale chiamato LOVR (leather-free, oil-free, vegan and residue-based) è completamente naturale, 100% biologico e prevede una superficie monostrato. Per la sua realizzazione vengono combinate le fibre di canapa coltivate per l’industria alimentare con un adesivo completamente biologico utilizzando una speciale tecnologia che consente di lavorarle e ottenere questa soluzione particolarmente soddisfacente per i rivestimenti interni del settore automotive.