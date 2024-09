Volkswagen lancia il terzo schermo per il passeggero, ma nessuno lo vuole

Dopo la nuova Audi Q5 e le nuove Porsche, anche Volkswagen cede al “fascino” degli schermi, offrendo anche il display dedicato al passeggero anteriore. La nuova Passat Pro, venduta in Cina con la collaborazione di SAIC, viene offerta infatti con ben tre schermi sull’anteriore: il display della strumentazione digitale, quello centrale dedicato al sistema infotainment e, per non farsi mancare nulla, lo schermo dedicato al passeggero anteriore. Tuttavia, non tutti sono convinti che la presenza di tutti questi schermi sia un bene.

Volkswagen Passat Pro, anche il marchio tedesco cede al “fascino” degli schermi

La nuova Volkswagen Passat Pro, che in Cina è leggermente differente in termini di dimensioni e contenuti, misura 5 metri di lunghezza e 1,85 metri di larghezza, con un passo di 2,87 metri. La piattaforma utilizzata è la MQB. Le novità più importanti, però, riguardano gli interni. La casa automobilistica ha utilizzato uno stile Porsche per questo modello in Cina e, infatti, offre il terzo schermo dedicato all’intrattenimento. Il passeggero anteriore, dunque, non potrà annoiarsi durante i lunghi viaggi grazie alla possibilità di poter giocare, scaricare applicazioni, guardare film o navigare su Internet.

La domanda però sorge spontanea: è davvero necessario? Secondo tanti automobilisti, no. Una recente ricerca, infatti, ha raccolto l’opinione degli automobilisti e le loro abitudini. Il risultato? Il 90% delle auto in circolazione, viaggiano senza passeggeri a bordo. Solo il 10% viaggia quotidianamente con a bordo il passeggero anteriore. Secondo gli automobilisti, quindi, la scelta di offrire il terzo schermo anteriore viene vista come una scusa per aumentare i prezzi delle auto. Insomma, la tecnologia è ben accetta, ma fino ad un certo punto.

Gli schermi della Volkswagen Passat Pro misurano 10,3 pollici per la strumentazione digitale, 15 pollici il display del sistema infotainment, e 11,6 pollici lo schermo dedicato al passeggero anteriore. La Volkswagen Passat Pro viene offerta con motore turbo benzina da 2.0 litri ed eroga 217 CV e 350 Nm di coppia.