Volkswagen punta su Scout Motors: in arrivo nuovi veicoli elettrici

Scout Motors, casa automobilistica americana di proprietà di Volkswagen, presenterà due nuovi concept che anticipano quelli che saranno i futuri veicoli elettrici del marchio. La produzione di questi veicoli inizierà a partire dal 2026 presso lo stabilimento della Carolina del Sud. L’annuncio è arrivato tramite un post sui social media, che mostra una bussola sul tetto di un veicolo, il logo Scout e la data della presentazione: 24.10.2024.

Volkswagen annuncia la presentazione dei nuovi veicoli Scout Motors: l’obiettivo è conquistare l’America

Volkswagen si trova al momento in difficoltà. Il rischio di chiudere uno o più stabilimenti in Germania per ridurre i costi è molto alto. Nonostante ciò, il marchio prosegue con la sua transizione all’elettrico, anche se al momento vede un trend negativo. Con Scout Motors, Volkswagen intende conquistare il mercato americano, uno dei più importanti al mondo, proponendo veicoli elettrici in stile Rivian, con cui ha stretto una collaborazione da 5 miliardi di dollari di recente.

Al momento le informazioni sui futuri veicoli del marchio Scout sono ancora poche, ma le prime indiscrezioni indicano che i due concept dovrebbero essere di un SUV di grandi dimensioni e un pickup. Le immagini teaser mostrano un SUV con un’altezza da terra importante e un passo lungo. Lo stesso vale per il pickup. Questi modelli, dunque, andranno a competere con quelli di Ford, Jeep, Chevrolet e Rivian stessa.

La produzione si terrà presso il nuovo stabilimento di Blythewood, Carolina del Sud, dove saranno investiti 2 miliardi di dollari. La struttura avrà una capacità di produzione fino a 200.000 unità annuali. Così come la futura Golf elettrica e altri veicoli a marchio Volkswagen, anche i modelli Scout potrebbero beneficiare della tecnologia Rivian. Non ci resta che scoprire maggiori dettagli su questi modelli e se questa si rivelerà la strategia giusta per conquistare il mercato americano.