Volkswagen, numeri da leader nelle vendite globali di veicoli nel 2024

Nonostante le numerose sfide significative, Volkswagen ha mantenuto la sua posizione di rilievo nel mercato automobilistico globale, consegnando circa 4,8 milioni di veicoli nel 2024, con una leggera flessione dell’1,4% rispetto all’anno precedente.

Secondo i dati dell’Autorità Federale Tedesca per i Trasporti a Motore (KBA), il marchio ha consolidato il suo ruolo di leader indiscusso in Germania, conquistando una quota di mercato del 19,1%. Martin Sander, membro del consiglio di amministrazione responsabile di vendite, marketing e post-vendita, ha commentato: “Il 2024 è stato un anno complesso, caratterizzato da un’economia globale debole, sfide politiche e una concorrenza particolarmente intensa, soprattutto in Cina. Nonostante ciò, guardiamo al futuro con ottimismo grazie alla nostra vasta gamma di prodotti capaci di rispondere alle esigenze di una clientela diversificata”.

Nel segmento delle auto elettriche, Volkswagen ha registrato risultati contrastanti. Sebbene in Germania le vendite abbiano subito un calo, con il modello ID.3 che si è mantenuto relativamente stabile (-10%), il marchio ha raggiunto traguardi significativi a livello globale. Dal lancio della gamma ID nel 2019, risultano venduti oltre 1,35 milioni di veicoli elettrici ID, di cui circa 500.000 ID.3.

Nel 2024, le vendite globali di veicoli elettrici a batteria hanno toccato quota 383.100 unità. In termini di consegne globali, Volkswagen ha registrato risultati variabili nelle diverse regioni: In Europa si registrano 1.254.500 unità (-1,7%), in Sud America: 479.400 unità (+21,1%), in Nord America: 592.300 unità (+18,4%) e in Cina: 2.198.900 unità (-8,3%).

I SUV hanno continuato a essere un punto di forza per il marchio, rappresentando il 47% delle consegne totali, in crescita dell’1,4% rispetto al 2023. Il modello più venduto è stato ancora una volta la Tiguan, seguita dalla T-Roc, che ha superato i 2 milioni di unità consegnate dal lancio nel 2017. Volkswagen prevede anche di lanciare una nuova generazione di T-Roc nel 2025.

Tra i modelli iconici, la Polo, che celebra 50 anni dal debutto, si conferma un successo intramontabile con oltre 20 milioni di unità consegnate in tutta la sua storia.