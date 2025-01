Volkswagen: “Nel 2025 boom delle auto elettriche, superano le termiche in affidabilità”

Volkswagen sta vivendo mesi molto difficili, principalmente a causa del settore delle auto elettriche. I veicoli green del marchio non riescono a generare i risultati sperati ma, nonostante ciò, l’azienda crede ancora che sia la strada giusta da seguire. Non solo, perché Martin Sander, membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen, ha dichiarato che “le auto elettriche sono più affidabili delle termiche”.

Volkswagen punta sulle auto elettriche, nonostante le difficoltà

Sander, che si occupa delle vendite e del marketing, ha confermato che Volkswagen vuole raggiungere il 25% di vendite di auto elettriche in Europa, nonostante le difficoltà di questo settore. Secondo quanto affermato dall’azienda, gli ordini della ID.7 hanno già superato quelli della Passat. Inoltre, Volkswagen è il marchio numero uno di auto elettriche in Germania, oltre ad essere il più popolare in Norvegia, dove le vendite complessive di veicoli green superano ampiamente il 90%.

Volkswagen crede che nel 2025 le vendite di auto elettriche “decolleranno”. Sander ha inoltre confermato l’arrivo della nuova ID.2, modello simile alla Polo, così come la ID.1. “Il modo migliore per convincere un automobilista, è lasciargli provare un’auto elettrica”, ha dichiarato Sander. Ha aggiunto anche che, secondo il suo parere, la ID.3 sarebbe meglio della Tesla Model Y, ora disponibile nella versione aggiornatissima Juniper, della BMW i4 e della Golf. I punti di forza della ID.3 sarebbero la maggiore autonomia, prestazioni migliori e tempi di ricarica più rapidi.

Per concludere, Sander ha confermato che la Golf diventerà elettrica e che la produzione del modello attuale terminerà in Germania nel 2027, per poi spostarsi in Messico. La versione con motore a combustione e l’elettrica convivranno per diversi anni, per poi lasciare spazio soltanto alla versione green. Non ci resta che scoprire se questa sarà la strategia giusta per sfondare definitivamente nel settore delle auto elettriche. Nel frattempo, Volkswagen ha annunciato 35.000 licenziamenti in Germania entro il 2030.