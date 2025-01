Volkswagen trova la sponda in Xpeng per espandere l’infrastruttura di ricarica

Xpeng e Volkswagen hanno annunciato una collaborazione strategica per costruire una delle reti di ricarica rapida più estese in Cina. Attraverso un accordo di intenti appena siglato, le due aziende hanno deciso di aprire reciprocamente le loro infrastrutture di ricarica rapida e valutare la possibilità di creare stazioni con marchio congiunto. Con oltre 20.000 punti di ricarica già operativi tra le due società, l’obiettivo è offrire un’esperienza di ricarica di alto livello su tutto il territorio cinese.

Xpeng, grande marchio che si distingue per l’innovazione tecnologica, ha recentemente presentato una stazione HPC (High-Power Charging) con una potenza record di 800 kW. Questa tecnologia utilizza sistemi di raffreddamento a liquido per garantire prestazioni ottimali e tempi di ricarica ultraveloci.

Attualmente, l’infrastruttura Xpeng comprende circa 1.790 stazioni con un totale di 9.070 punti di ricarica, inclusi i modelli S4 da 480 kW e S5. Entro il 2026, l’azienda punta a raggiungere 10.000 punti di ricarica, di cui 4.500 con tecnologia HPC. Dal canto suo, Volkswagen sta ampliando la propria rete di ricarica in Cina attraverso la joint venture CAMS, con un obiettivo ambizioso: completare la costruzione di 17.000 punti di ricarica rapida.

La collaborazione con Xpeng rappresenta un passo avanti nell’espansione di entrambe le reti, garantendo una copertura più ampia per i clienti. Questa sinergia riflette il rafforzamento dei legami tra una startup cinese all’avanguardia e uno dei colossi automobilistici mondiali.

Volkswagen, che dal 2023 detiene una quota del 5% in Xpeng, aveva già annunciato una collaborazione tecnica per un’architettura elettronica innovativa. Dal 2026, questa piattaforma sarà implementata sia sui modelli elettrici specifici per la Cina sia sulla piattaforma globale MEB. Volkswagen sottolinea che questa nuova architettura ridurrà la complessità dei sistemi, migliorerà l’efficienza e accelererà la transizione digitale dei veicoli. Inoltre, aprirà la strada a tecnologie avanzate come l’assistenza alla guida autonoma e software per una cabina di pilotaggio intelligente.