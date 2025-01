Volkswagen ID.3, in arrivo importanti novità: rilanceranno le vendite?

La Volkswagen ID.3 non ha ottenuto il successo sperato dalla casa automobilistica. In sede di presentazione, l’azienda dichiarò che questo modello sarebbe stato importante tanto quanto la Golf. Tuttavia, dopo cinque anni, la compatta elettrica non è riuscita a convincere. Le vendite sono state un disastro e nella gamma elettrica è la ID.4 la più venduta. Nel 2023 ha subito un restyling che ha portato un abitacolo meglio rifinito e un design esterno più piacevole. Sono stati risolti i problemi del precedente modello, con il sistema infotainment e il sistema di ricarica ulteriormente migliorati per restare al passo coi tempi. Ma sembra non essere bastato per aumentare le vendite.

Volkswagen ID.3, il suo destino è segnato

Ad oggi, l’ID.3 è una delle auto elettriche più accessibili sul mercato europeo, con un prezzo di partenza di poco superiore ai 30.000 euro. Tuttavia, Volkswagen intende voltare pagina, motivo per cui il modello sarà sostituito nel 2029 dalla Golf di nona generazione, che sarà esclusivamente elettrica.

Il design della prossima Volkswagen ID.3 trarrà ispirazione dalla più recente ID.2. Per mantenere il modello competitivo fino al 2029, Volkswagen ha programmato un importante aggiornamento estetico per il 2026. Il responsabile dello Sviluppo Tecnico, Kai Grünitz, ha rivelato che questo restyling segnerà un ritorno alle origini stilistiche del marchio. “Vogliamo dare all’ID.3 un’identità completamente rinnovata e che rispecchi i valori tradizionali Volkswagen attraverso un linguaggio di design contemporaneo ma fedele al DNA del marchio.”

Gli interni cambieranno drasticamente, con l’eliminazione dei controversi comandi touch a favore di più pratici pulsanti fisici. L’abitacolo beneficerà anche di un generale innalzamento qualitativo, grazie all’impiego di materiali premium. Sul fronte tecnologico, Grünitz ha anticipato l’introduzione di sistemi avanzati di assistenza alla guida.

“Ci saranno molti miglioramenti anche sulle prestazioni della batteria”, ha aggiunto. L’autonomia dovrebbe dunque essere superiore ai 605 km secondo il ciclo WLTP. I tempi di ricarica saranno ottimizzati, impiegando 21 minuti per passare dal 10 all’80%.