Volkswagen T-Roc 2025: ecco come potrebbe essere il crossover aggiornato

La nuova generazione di Volkswagen T-Roc vedrà la luce nel 2025. Si tratta di un modello molto importante per la casa automobilistica tedesca, negli ultimi mesi in difficoltà specialmente a causa delle vendite di auto elettriche che non aumentano. La seconda generazione di questo modello è chiamata quindi a fare ancora meglio della versione attuale, già un successo in Europa.

Volkswagen T-Roc: la seconda generazione sarà così?

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla nuova T-Roc, Josh Byrnes di Carscoops ha realizzato un render che immagina come cambierà il crossover tedesco. La seconda generazione sarà leggermente più grande della versione attuale, concedendo maggior spazio agli occupanti, specialmente quelli posteriori.

Non ci saranno stravolgimenti, poiché parliamo di un design dalla formula vincente, ed è vietato sbagliare. La nuova Volkswagen T-Roc poggerà sulla piattaforma MQB Evo e offrirà due motorizzazione elettrificate, già viste sulla nuova Golf. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe fare il suo debutto anche una versione Plug-in, che sarebbe in grado di offrire oltre 100 km in modalità elettrica.

Per quanto riguarda gli interni, questi dovrebbero avvicinarsi a quelli della nuova Golf, con l’obiettivo di abbattere i costi. Non mancherà la tecnologia e un sistema infotainment rinnovato, con assistente vocale e ChatGPT. Maggiori informazioni in merito arriveranno nel corso dei prossimi mesi, con l’avvicinarsi della data di debutto, che ricordiamo per l’estate 2025.