Volkswagen Polo, il marchio festeggia i 50 anni della celebre compatta

La Volkswagen Polo, uno dei modelli più iconici del marchio tedesco, festeggia il traguardo dei 50 anni con oltre 20 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Per celebrare questo mezzo secolo di innovazione e popolarità, Volkswagen ha scelto un evento speciale. Si tratta del Bremen Classic Motorshow, in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio. L’evento sarà l’occasione per ammirare due esemplari storici che raccontano l’evoluzione di questa leggendaria vettura, una Polo L del 1975 e una Polo da competizione del 1977.

La prima, la Polo L del 1975, rappresenta il punto di partenza della storia di successo di questo modello. Con il suo design semplice e funzionale, la prima generazione della Polo incarnava l’idea di un’auto compatta e versatile. Il modello esposto, in una splendida tonalità Blu Oceanic, riflette la filosofia che ha reso grande questa vettura: una lunghezza di soli 3,50 metri, un peso ridotto a 685 kg e un motore da 0,9 litri capace di sviluppare 40 CV (29 kW).

Nonostante la potenza modesta, raggiungeva una velocità massima di 132 km/h, dimostrando un ottimo equilibrio tra prestazioni e praticità. L’allestimento L, il più raffinato per l’epoca, introduceva dettagli quasi di lusso: moquette, tergicristalli a doppia velocità, modanature laterali e un capiente bagagliaio da 900 litri grazie al sedile posteriore ribaltabile. Questo modello segnava l’inizio di una lunga storia di successi per Volkswagen.

Accanto alla versione stradale, Volkswagen esporrà anche una Polo da corsa del 1977, restaurata e tornata in pista nel 2022 alla cronoscalata di Osnabruck. Basata su una Polo I in verde Bali, questa versione è dotata di un motore da 1,3 litri capace di erogare 110 CV (81 kW), raggiungendo una velocità massima di 150 km/h. Preparata per le competizioni, l’auto presenta un rapporto di trasmissione corto e una gabbia antiribaltamento, elementi indispensabili per garantire sicurezza e prestazioni in gara.

Con questi due esemplari, Volkswagen ripercorre la storia di una vettura che ha saputo evolversi mantenendo intatta la sua essenza. Dai primi anni come utilitaria compatta a protagonista delle corse, la Polo è diventata un simbolo di versatilità e innovazione.