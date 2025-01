Volkswagen ID.7: raggiunta un’autonomia record di 941 km durante i test

Con un’autonomia omologata di 709 km WLTP, la Volkswagen ID.7 si afferma attualmente come una delle auto elettriche con la maggiore autonomia nel panorama europeo. Lo stesso produttore afferma che si tratta di un modello ideale sia per le famiglie che per gli automobilisti che percorrono lunghe distanze per lavoro.

Durante alcuni test di efficienza, condotti lo scorso dicembre nel circuito di Nardò, in Puglia, Volkswagen ha stabilito un nuovo record. I piloti del team Volkswagen Driving Experience, al volante di una ID.7 Pro S di serie dotata di una batteria da 86 kWh, sono riusciti a percorrere ben 941 chilometri con una sola ricarica.

Volkswagen ID.7: l’elettrica supera le aspettative durante i test sul circuito di Nardò

Pertanto, il veicolo ha superato la sua autonomia ufficiale di 232 km, ovvero del 32,7%. Il consumo durante il test è stato di appena 9,2 kWh/100 km, equivalente a 1 litro/100 km in un veicolo diesel. Secondo quanto riportato da Volkswagen, la temperatura ambientale era compresa tra 5 e 15°C, quindi probabilmente questi risultati potrebbero migliorare se la prova dovesse ripetersi nella stagione estiva.

Ma come è possibile percorrere più di 200 km in più rispetto all’autonomia originale? Semplice: la velocità media registrata durante il test è stata di soli 29 km/h, che “corrisponde alle velocità tipiche delle ore di punta nelle grandi città”. In altre parole, i quasi 1.000 km di autonomia sono stati raggiunti simulando un ambiente di guida puramente urbano.

Nonostante tutto, la ID.7 Pro S rimane un’alternativa molto valida per gli automobilisti che cercano un veicolo elettrico in grado di coprire lunghe distanze. Buoni anche i tempi di ricarica: con un picco di 200 kW in corrente continua, può passare dal 10 all’80% in circa 26 minuti.

“Stiamo osservando una tendenza positiva negli ordini in Europa e attualmente vendiamo più modelli ID.7 che Passat. Questo dimostra che la ID.7 è un’aggiunta completamente elettrica significativa al portafoglio prodotti del marchio e, oltre alla Passat, è anche adatta ai conducenti che percorrono lunghe distanze e come auto aziendale”, dichiara Martin Sander, membro del Comitato Esecutivo responsabile per Vendite, Marketing e Post-vendita del marchio Volkswagen.