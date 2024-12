Volkswagen in totale crisi: la produzione della Golf sarà spostata in Messico?

La crisi di Volkswagen sembra non avere fine. Secondo quanto riportato da Handelsblatt, la casa automobilistica tedesca starebbe considerando la possibilità di spostare la produzione della Golf dallo stabilimento di Wolfsburg, dove viene prodotta dal 1974, al Messico. Secondo il quotidiano tedesco, le voci arrivano da fonti interne all’azienda. Dunque ancora nulla di stabilito, ma certamente si tratta di un’ipotesi che ha generato non poco clamore.

Volkswagen sposterà la produzione della Golf dalla Germania al Messico?

Proprio all’inizio del 2024 lo stabilimento di Wolfsburg aveva festeggiato i 50 anni di produzione di questo modello, che in tutto il mondo ha venduto 37 milioni di unità. La metà di queste, dal ’74 ad oggi, sono state prodotte proprio presso l’impianto tedesco.

Si tratta, inoltre, di voci che non fanno altro che gettare benzina sul fuoco, considerando che al momento il gruppo automobilistico è in trattativa con i sindacati per un accordo dopo l’annuncio del taglio degli stipendi del 10% e la chiusura di tre stabilimenti in Germania.

Volkswagen sta lavorando ad una riorganizzazione totale, con piani specifici per ogni stabilimento, che sarebbero dovuti essere svelati lo scorso novembre. Tuttavia, a causa delle trattative con i sindacati tedeschi, l’attuazione dei nuovi piani è stata posticipata, probabilmente all’inizio del 2025. Sarebbe davvero un brutto colpo per lo stabilimento di Wolfsburg perdere la produzione della Golf, modello storico per l’impianto.

La Golf potrebbe quindi essere prodotta presso la fabbrica di Puebla, in Messico, dove per 40 anni è stata costruita un’altra auto iconica del marchio tedesco: il Maggiolino. In attesa di una conferma o smentita da parte del Gruppo automobilistico, nei prossimi giorni, precisamente il 16 dicembre, si terrà un altro incontro per i negoziati tra Volkswagen e il sindacato IG Metall.