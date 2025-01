Volkswagen: stop a nuovi modelli elettrici fino al 2026

Il 2025 si preannuncia come un anno di transizione per Volkswagen nel campo delle auto elettriche, confermando quanto avevamo anticipato nelle scorse settimane. Il gruppo sta ancora riprendendosi dalle difficoltà del 2024, un anno segnato dal calo delle vendite dei veicoli elettrici che ha costretto l’azienda a rivedere le proprie strategie. La casa automobilistica tedesca ha quindi deciso di utilizzare il 2025 come “anno sabbatico”, puntando a un forte rilancio nel 2026.

Volkswagen, nel 2025 non ci saranno nuove auto elettriche

Fino al 2026 non arriveranno nuovi modelli elettrici. Una strategia che potrebbe portare Volkswagen ad essere colpita su più fronti. Da una parte c’è la concorrenza, sempre più spietata, in Europa quanto in Cina. In entrambi i mercati sono in arrivo nel 2025 decine di auto elettriche dal prezzo accessibile. Dall’altra ci sono le nuove norme sulle emissioni che, senza nuove auto elettriche che vendono, potrebbe costare molto caro all’azienda tedesca. Parliamo di multe fino a 10 miliardi di euro.

Per quanto riguarda la Cina, Volkswagen punta sulla collaborazione con XPeng per realizzare veicoli elettrici pensati specificatamente per la Terra del Dragone. Anche la collaborazione con Rivian, nella quale Volkswagen ha investito 5,8 miliardi, dovrebbe portare diversi benefici, sia in Europa che negli Stati Uniti, dove l’azienda lancerà nel 2027 nuovi veicoli sotto il marchio Scout.

Nel 2026 arriveranno sul mercato modelli come l’ID.2, che avrà un prezzo sotto i 25.000 euro e nuove versioni della Polo elettrica, con l’obiettivo di riconquistare quote di mercato perse nell’anno da poco terminato. Nel mirino ci sono colossi come Tesla e BYD.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di una possibile cessione degli stabilimenti Volkswagen ai cinesi. Notizia che l’azienda tedesca non ha ancora commentato. Entro il 2030, infatti, Volkswagen ha annunciato che licenzierà circa 30.000 dipendenti in Germania e, con tutta probabilità, qualche impianto chiuderà i battenti. Nel frattempo la Cina approfitta delle difficoltà dei costruttori occidentali e prosegue con l’espansione al di fuori del suo mercato. Secondo le ultime analisi, entro il 2030 i produttori cinesi domineranno il mercato automobilistico globale, con una quota di mercato superiore al 30%.