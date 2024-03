Volkswagen ID.7 Tourer GTX: svelata la data di debutto della nuova elettrica

In vista dell’attesissima evoluzione del portfolio elettrico di Volkswagen, le recenti anticipazioni hanno destato un’ondata di curiosità e aspettative, specie riguardo alla gamma GTX. Tuttavia, contrariamente a quanto supposto inizialmente, non sarà la ID.3 GTX a fare il suo ingresso imminente sul mercato. Le speculazioni erano state alimentate da un teaser rilasciato da Volkswagen, interpretato da molti come il preludio al lancio della versione più dinamica dell’ID.3.

Volkswagen ID.7 Tourer GTX: tra due giorni il debutto della nuova elettrica

A dissipare i dubbi è intervenuto Andreas Mindt, il capo designer di Volkswagen, che ha sfruttato il suo profilo Instagram per chiarire la direzione del brand annunciando il lancio, che avverrà tra due giorni, della Volkswagen ID.7 Tourer GTX. Questo annuncio segnala l’arrivo di una variante ancor più sportiva della recentemente introdotta station wagon elettrica, ampliando l’offerta di Volkswagen in un settore di mercato in rapida crescita.

Riguardo al nuovo modello ID.7 Tourer GTX, le informazioni non sono state ancora rivelate. È lecito aspettarsi aggiornamenti estetici mirati a conferire al veicolo un’immagine più aggressiva, pur mantenendone inalterata l’essenza. Sulle specifiche tecniche del powertrain le informazioni sono ancora limitate, ma è probabile l’adozione di un doppio motore elettrico, potenzialmente il 250 kW (340 CV) già presente sui modelli ID.4 e ID.5 GTX.

Per quanto riguarda la ID.3 GTX, il suo arrivo sul mercato è posticipato, ma l’attesa è compensata dalla promessa di prestazioni rinnovate. Le foto spia hanno rivelato aggiornamenti estetici, in particolare al frontale, per enfatizzare la sportività del modello. Una delle maggiori innovazioni riguarderà il powertrain, con voci che indicano l’abbandono della configurazione a doppio motore, forse per ragioni di costo, a favore dell’introduzione dell’unità APP550. Questo motore, che eroga 210 kW (286 CV), rappresenta un significativo passo avanti rispetto all’attuale propulsore di punta da 150 kW (204 CV) della gamma ID.3, con un’autonomia garantita dalla batteria da 82 kWh (77 kWh effettivi).

Un quadro completo delle capacità tecniche e delle novità estetiche sarà fornito solo con la presentazione ufficiale dei veicoli. È evidente che oltre agli aggiornamenti di potenza, Volkswagen punta a migliorare la dinamica di guida attraverso adeguamenti al telaio e all’assetto.