La Volkswagen Polo si fa crossover in Brasile, in Europa (per ora) no

La Volkswagen Polo diventa un crossover. Ebbene sì, nemmeno lo storico modello della Casa automobilistica tedesca è passato indenne alla moda delle auto a ruote alte. Tuttavia, la produzione difficilmente raggiungerà il mercato europeo. Nell’immediato, scordiamocelo, giacché il lancio è previsto in Brasile, dove viene chiamata Robust.

Sorpresa Volkswagen: la Polo cambia look, ma solo in Brasile

Nomi a parte, frutto della strategia di marketing, la famiglia è la stessa, rivista in questa occasione appositamente per affrontare anche i sentieri accidentati, tra cui le strade sterrate di campagna. La vettura appena svelata si distingue dalla tipologia standard mediante le sospensioni rialzate, che favoriscono la visibilità della strada e migliorano gli angoli sia di attacco sia di uscita. Inoltre, comprende in dotazione due kit di accessori su richiesta.

Sotto il cofano pulsa lo stesso “cuore” della VW Saveiro Robust, destinata al territorio carioca. Trattasi di un 1.0 tre cilindri in grado di sprigionare 84 CV e 101 Nm di coppia motrice massima, abbinato a una trasmissione manuale a 5 rapporti.

Nelle consuete sessioni di test, la divisione locale del marchio ha chiesto la collaborazione ai clienti del settore agricolo. Dunque, il principale target di riferimento sono gli agricoltori e gli operatori aventi l’esigenza di un mezzo robusto e versatile, da adoperare nello svolgimento delle mansioni lavorative.

Il pacchetto di serie resta da annunciare, ma, stando alle voci di corridoio, sarà ben fornito, in maniera da andare incontro a un pubblico esigente. Tra le voci incluse si paventano cerchi in lega da 15 pollici di diametro, alzacristalli anteriori elettrici e quattro airbag. I prezzi rimangono avvolti nel mistero, alla pari del numero di allestimenti annoverati. Le caratteristiche appena enunciate fanno riferimento all’assortimento base, tuttavia nessuno esclude proposte ad hoc, rivolte a precise frange di potenziali acquirenti.

Nel recente periodo, VW ha recentemente lanciato sul suolo brasiliano anche il nuovo SUV coupé Nivus, collocato nel segmento B del mercato. Un’immagine moderna e sportiva contraddistingue gli esterni, mentre il salotto di bordo risulta spazioso e la gamma motori ampia.

Il Brasile è un mercato strategico per VW, presente con stabilimenti e una rete di vendita capillare. La compagnia teutonica ha intenzione di rafforzare la propria posizione nell’area, mediante il lancio di new entry assolute in listino e l’ampliamento del portafoglio.

E voi che cosa ne pensate della Volkswagen Polo di tipo crossover ritratta nelle fotografie? Vi farebbe gola avere una macchina del genere o credete stoni con la storia e i tratti distintivi della Polo canonica? La natura pragmatica viene messa qui al primo posto, rivolta alla categoria dei professionisti, che in un veicolo cercano soprattutto concretezza e la capacità di eseguire le mansioni impartite.