Gruppo Volkswagen sotto accusa: l’incendio del cargo è colpa di una Porsche?

Nel febbraio 2022 l’incendio del cargo Felicity Ace destò parecchio scalpore, con l’affondamento delle migliaia di auto a bordo della nave. Trascorsi due anni e mezzo di interrogazioni sulle cause dell’episodio, il Gruppo Volkswagen si trova sotto accusa. La responsabile sarebbe, infatti, la batteria di una Porsche elettrica. Secondo la tesi sostenuta dai querelanti, tra cui la compagnia assicurativa Allianz, l’operatore della nave Mitsui OSK Lines e la compagnia assicurativa Allianz, il VW Group non ha messo al corrente dei rischi e delle precauzioni necessarie per il trasporto. In assenza di delucidazioni a riguardo, le parti coinvolte avrebbero adottato le normali precauzioni, ignare dei potenziali pericoli ai quali avrebbero esposto la merce. Nello specifico, l’accumulatore incriminato sarebbe stato agli ioni di litio, montato dalla Casa della Cavallina su una sua vettura.

Gruppo Volkswagen: “Non è colpa nostra”, ma Allianz non ci crede

Il caso aveva già preso il via un anno fa, prima di essere sospeso per consentire ai negoziati di tener luogo. Il contenzioso riprenderà laddove la ricerca di un accordo naufragasse. Stando a un’e-mail interna della divisione americana di VW, sulla nave c’erano 3.965 veicoli. Secondo le stime, la perdita della nave potrebbe essere costata a VW almeno 155 milioni di dollari. Comunque, è importante evidenziare che quanto detto sono delle semplici accuse, tutte da dimostrare. Nel frattempo, la parte difensiva ha negato i capi d’imputazione, spiegando di aver rispettato ogni normativa e procedura di sicurezza. La risoluzione della vicenda avrà un impatto rilevante sulla sicurezza del trasporto di BEV e sulle future responsabilità del VW Group. Tra le possibili conseguenze, si profila un maggiore controllo e nuove normative per lo svolgimento delle operazioni. Inoltre, le compagnie di assicurazione potrebbero incrementare i premi per il trasporto di mezzi elettrici e il Gruppo Volkswagen dovrebbe correggere le sue procedure di sicurezza.

