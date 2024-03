Volkswagen, nel 2023 ricavi aumentati del 15%: le elettriche salite del 35%

Nel 2023, il Gruppo Volkswagen ha fatto un grande passo avanti attuando una nuova strategia e il suo piano di ristrutturazione, come sottolineato da Oliver Blume, CEO del colosso automobilistico. Questa fase di riordino, ormai completata, pone le basi per un’accelerazione dal 2025, dopo un 2024 di transizione.

Dal punto di vista finanziario, il 2023 è stato un anno di crescita per Volkswagen, con i ricavi che hanno toccato i 322,3 miliardi di euro, in aumento del 15% rispetto all’anno precedente. Questo incremento è frutto principalmente di un aumento delle consegne, un mix di prodotti più vantaggioso e una politica prezzi efficace, nonostante gli impatti negativi di valutazione da 3,2 miliardi di euro, dovuti in larga parte alle operazioni di hedging sulle commodity. Il margine di utile operativo si è leggermente ridotto al 7%.

Gruppo Volkswagen, consegnati 9,24 milioni di auto nel 2023: bene anche le elettriche

L’aspetto più rilevante dal punto di vista operativo è stato l’incremento del flusso di cassa netto della Divisione Automotive, che ha raggiunto i 10,7 miliardi di euro, grazie soprattutto al rafforzamento dell’attività operativa. Dopo la distribuzione di 11 miliardi di euro in dividendi, la liquidità netta del Gruppo si è posizionata a 40,3 miliardi di euro.

Per quanto riguarda il mercato automobilistico, nel 2023 Volkswagen ha consegnato 9,24 milioni di veicoli, registrando una crescita del 12,4% rispetto all’anno precedente, con incrementi in Europa (+20%) e Nord America (+18%). Anche in Cina, nonostante un contesto di mercato sfavorevole, le consegne sono cresciute del 2%.

Il settore delle auto elettriche (BEV) ha visto un aumento del 35%, con 771.000 unità consegnate, aumentando la quota di mercato al 8,3% dal 6,9% dell’anno precedente, segnando una crescita in tutte le regioni.

Guardando al futuro, Arno Antlitz, CFO e COO di Volkswagen, si mostra ottimista per il 2024, nonostante un contesto economico non brillante e una concorrenza sempre più accesa. La fiducia è motivata da un significativo numero di lanci di nuovi modelli, miglioramenti nei costi di produzione e una gestione costi rigorosa. Volkswagen prevede un aumento del fatturato fino al 5% per il 2024, con un margine operativo sulle vendite previsto tra il 7,0% e il 7,5%, in un contesto sfidato da variabilità economica, concorrenza intensa, volatilità dei mercati delle materie prime e dell’energia, fluttuazioni valutarie e normative ambientali più stringenti.