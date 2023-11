Volkswagen Tiguan: la nuova generazione è ordinabile in Italia

Da questa settimana è possibile ordinare la Nuova Volkswagen Tiguan in Italia. Si tratta della nuova generazione del SUV di segmento D della casa tedesca che arriva sul nostro mercato con una gamma composta da sette varianti, con possibilità di scegliere tra motorizzazioni mild hybrid benzina oppure diesel e un listino prezzi che parte da 39.700 euro. Vediamo i dettagli completi.

Volkswagen Tiguan: ordinabile in Italia la nuova generazione

Per la nuova Volkswagen Tiguan c’è un prezzo di listino di partenza di 39.700 euro. Il modello base è dotato del motore 1.5 e TSI EVO da 130 CV abbinato al cambio automatico DSG e all’all’allestimento Life. In listino, c’è anche una versione da 150 CV, disponibile sempre con il cambio DSG oltre che con tre diversi allestimenti (Life, Elegance e R-Line) con prezzi da 41.250 euro.

A completare la gamma della nuova generazione del SUV di casa Volkswagen troviamo tre versioni diesel, tutte basate sul motore 2.0 TDI SCR EVO da 150 CV che viene abbinato al cambio automatico DSG. Questa motorizzazione è disponibile con prezzi da 43.350 euro e con la possibilità di scegliere tra gli allestimenti Life, Elegance e R-Line.

Il debutto nelle concessionarie italiane del SUV di casa Volkswagen è atteso per i primi mesi del 2024. Le versioni citate in precedenza, in ogni caso, sono già ordinabili, permettendo ai clienti interessati di poter iniziare a scegliere la versione del SUV desiderata.

Nuove versioni nel 2024

La gamma della nuova generazione di Volkswagen Tiguan si arricchirà con nuove versioni nel corso del prossimo anno. In particolare, è attesa al debutto una versione plug-in hybrid con batteria da 19,7 kWh. Questa versione sarà disponibile in due varianti, una da 204 CV e una da 272 CV, e dovrebbe essere in grado di arrivare fino a 100 chilometri di autonomia in modalità elettrica. Mentre le elettriche non sembrano registrare risultati particolarmente incoraggianti, quindi, Volkswagen continua a investire nelle variant plug-in.

