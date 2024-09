Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE, design anni 90 e tecnologia moderna

Della nuova Volkswagen ID.3 abbiamo avuto modo di scoprire la versione Performance e la versione GTX, la prima EV sportiva del marchio. Ora è il tempo della versione speciale GTX FIRE+ICE realizzata in collaborazione con BOGNER, il celebre marchio di moda sportiva di lusso.

Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE, tra passato iconico e modernità tecnologica

La nuova Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE è un modello che riprende il design tradizionale della Golf Fire and Ice che è diventato iconico negli anni 90 e vi inserisce la moderna tecnologia realizzando un modello dalla forte personalità, altamente distintivo che unisce storia e tradizione con le prestazioni all’avanguardia dell’elettrificazione a marchio Volkswagen.

Il modello degli anni Novanta, la Golf Mk2 Fire and Ice, è diventata in poco tempo un vero e proprio status symbol tra gli appassionati del genere e la nuova Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE riparte proprio da quello spirito lì. Uno dei primi elementi di continuità è dato dalla verniciatura a tre strati in Electric Violet che è stata ulteriormente arricchita con perle di vetro che cambiano colore passando dal blu scuro al viola fino al nero a seconda dell’illuminazione. Ci sono poi i dettagli in rosso Flaming Red presente insieme al motivo geometrico FIRE+ICE delle fiancate.

Notevoli i cerchi da 21” disegnati appositamente per enfatizzare l’aspetto dinamico della Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE che prevedono una finitura blu anodizzata lucida. Ci sono poi diversi accenti nostalgici poi sullo spoiler posteriore e sul montante centrale.

BOGNER ha integrato accessori e materiali tipici del settore del lusso sportivo prevedendo diverse novità suggestive per gli interni. Dai sedili con zip decorative che mostrano i tessuti originali degli anni Novanta all’utilizzo del contrasto audace tra i colori: blu ghiaccio ICE per il lato del passeggero e rosso acceso FIRE per quello del guidatore.

In termini di prestazioni la Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE prevede un motore elettrico da 240 kW (326 CV) che raggiunge una velocità massima di 200 km/h (limitata elettronicamente) e passa da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. Si è intervenuti anche sul telaio ottimizzandolo con barre stabilizzatrici maggiorate e il controllo adattivo del telaio così da assicurare la stabilità di guida anche alle velocità più elevate.

In termini di autonomia la Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE può contare su una batteria da 79 kWh che assicura un’autonomia fino a 593 km (ciclo WLTP) e una ricarica rapida fino a 185 kW che permette di ricaricare l’80% della batteria in 26 minuti circa.

Un’auto, la Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE, che fonda le sue radici nel glorioso passato del marchio ma che non si limita a un intrigante esercizio di stile nostalgico e retrò ma che guarda convintamente al futuro unendo eleganza e lusso a sportività, comfort e sostenibilità.