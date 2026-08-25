Volkswagen eliminerà l’ID.4 per un successore ben più illustre: la Tiguan elettrica

La Volkswagen sta per cancellare un nome, o almeno, ci sta pensando seriamente. L’ID.4, uno dei SUV elettrici più venduti d’Europa, potrebbe non sopravvivere al suo successore. Non si tratta di una questione di fallimento commerciale, ma di posizionamento: Volkswagen sta lavorando a un modello completamente rinnovato che, secondo le indiscrezioni sempre più insistenti, potrebbe debuttare come ID. Tiguan. Un nome che pesa e che evoca qualcosa di importante.

Advertisement

Gli indizi vengono da più fronti. Il Volkswagen ID Forum, community tedesca di riferimento per gli appassionati di elettrico Volkswagen, gestisce un thread dedicato intitolato “ID. Tiguan – Speculazioni e fatti”. È una raccolta strutturata di foto spia, fonti interne e dati verificati, con gli stessi utenti a distinguere tra confermato e speculativo.

Ad aprile, alcuni di loro hanno menzionato una possibile presentazione il 28 settembre 2026. Data non ufficiale, ma il primo trimestre 2027 per l’arrivo in concessionaria lo ha confermato Volkswagen stessa. Quello che è certo è che il cambiamento sarà radicale.

Advertisement

Il design esterno abbandona le forme morbide e un po’ anonime dell’ID.4 per qualcosa di più robusto, più riconoscibile. I prototipi camuffati, avvistati anche in Spagna nelle ultime settimane, mostrano proporzioni diverse e una carrozzeria con carattere proprio.

All’interno, Volkswagen ha fatto quello che avrebbe dovuto fare prima: reintrodurrà i comandi fisici per climatizzatore e riscaldamento dei sedili, dopo anni di critiche ai pannelli touch della famiglia ID. È previsto anche un display dedicato al passeggero.

Sul fronte tecnico, il quadro è ancora parzialmente coperto. Volkswagen conferma ufficialmente maggiore autonomia rispetto agli attuali 550 km omologati, ricarica rapida in DC più veloce e capacità di traino aumentata. La piattaforma sarà la MEB+. Le batterie e i motori specifici rimangono, per ora, tra i misteri che il brand tedesco custodisce in attesa della presentazione.

Advertisement

E poi c’è la questione del nome, che non è un dettaglio secondario. Se Volkswagen scegliesse ID. Tiguan, sarebbe una dichiarazione d’intenti: questo non è un aggiornamento, è un nuovo capitolo. La Tiguan è stata per anni il SUV più venduto in Europa e associare quel nome all’ammiraglia elettrica significa puntare in alto, anzi altissimo. Volkswagen ufficialmente usa ancora l’espressione “nuova ID.4” in alcune comunicazioni. Il nome definitivo, insomma, non è ancora scritto.