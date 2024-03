Volkswagen, questo modello esce di produzione: in pochi lo hanno capito

A febbraio le ultime unità della Volkswagen Arteon hanno lasciato lo stabilimento di Emden, determinando la fine di un’epoca per il colosso di Wolfsburg. Questa berlina sportiva, a dispetto di un design accattivante, non ha mai saputo realmente imporsi, dando prova che niente è infallibile, nemmeno una delle aziende più quotate e apprezzate in tutto il mondo. Ora giunge il momento di lasciare spazio alle nuove leve, ovvero alle recenti uscite nel portafoglio prodotti, rigorosamente a 100% elettriche, quali la ID.7 Tourer, che costituisce il futuro di VW nel comparto delle berline.

Volkswagen: passa agli archivi la berlina sportiva

Le ragioni della dismissione sono parecchie. Innanzitutto, c’è stata una scarsa domanda per la Volkswagen Arteon, la quale, come abbiamo appena detto, non ha mai saputo conquistare un bacino di pubblico sufficientemente ampio da ripagare l’investimento. Rimasto un veicolo di nicchia, ormai su di lei scende il sipario, senza nemmeno troppa nostalgia. Inoltre, VW ha concentrato sempre più le rispettive risorse sullo sviluppo e sulla produzione di auto a zero emissioni, come l’ID.3 e l’ID.4, aumentandone la produzione per rispondere alla crescente domanda di mobilità sostenibile.

Se in passato, infatti, l’utente medio prestava poca importanza a tematiche quali il rispetto ambientale, le recenti calamità naturali lo hanno spinto ad aprire gli occhi e a prendere coscienza della gravità di determinate azioni. In definitiva, chiunque, nessuno escluso, ha il compito di contribuire a una transizione inevitabile. La ID.7 Tourer, che si presenta come l’erede naturale dell’Arteon Shooting Brake, incarna a pieno il programma definito dal quartier generale, sotto la diretta supervisione dell’amministratore delegato, Thomas Schafer.

L’impatto sull’attività della fabbrica di Emden sarà rilevante. Infatti, la cessazione della Volkswagen Arteon determinerà uno stop delle attività lungo l’intero mese di marzo, nel quale le linee di montaggio verranno adattate per la realizzazione di nuove proposte a batteria. I dipendenti saranno coinvolti in corsi di formazione per maturare le competenze necessarie nella fabbricazione delle ID.4, ID.7 e ID. Tourer. In merito all’Arteon Shooting Brake, la sua storia proseguirà fino al 2026, anche se con volumi ridotti. Tuttavia, potrebbe trovare a confrontarsi con la concorrenza della nuova Passat Variant, sospinta da prezzi competitivi e vantaggi fiscali in certi territori del Vecchio Continente.

La ID.7 Tourer è il fulcro di VW nel comparto delle berline sportive. Che, malgrado totalizzino numeri ridotti in confronto ai classici SUV, vantano un pubblico fidelizzato, disposto a spendere pure delle cifre importanti pur di ritrovarsi tra le mani un esemplare all’altezza del compito. Costellato da un look elegante e una percorrenza ottima, la new entry in catalogo dispone di ogni credenziale necessaria a stregare il mercato, all’insegna di performance eccezionali e di un’esperienza al volante avveniristica. Insomma, la Germania continua ad avere un ruolo centrale nei piani di Volkswagen, a differenza di Porsche, intenta ad aprire un grosso complesso negli Stati Uniti.