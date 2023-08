Cupra Ateca ora costa meno: ecco prezzi e nuovi motori

La gamma della Cupra Ateca si rinnova e con la fine dell’estate gli automobilisti italiani avranno la possibilità di acquistare il SUV del brand del Gruppo Volkswagen puntando su motorizzazioni più accessibili. Oltre al 2.0 turbo benzina da 300 CV, infatti, sono in arrivo due nuove varianti benzina della Cupra Ateca che è già ordinabile, in queste nuove configurazioni, con prezzi da 39.700 euro. L’aggiornamento, quindi, rende la Ateca più accessibile e, sicuramente, più interessante per molti potenziali clienti.

La Cupra Ateca ha ora due nuove motorizzazioni

Per i clienti interessati alla nuova Cupra Ateca c’è ora la possibilità di puntare su due nuove motorizzazioni a benzina che vanno ad affiancarsi alla versione top di gamma 2.0 turbo benzina da 300 CV che, in Italia, deve fare i conti con il Superbollo. Il SUV sportivo di casa Cupra ora si rinnova con nuove proposte.

La prima opzione è anche la nuova entry level della gamma: si tratta del motore 1.5 TSI che viene proposto nella versione da 150 CV. Da segnalare anche il debutto di un nuovo 2.0 TSI da 190 CV, ordinabile anche in abbinamento alla trazione integrale 4Drive. Su tutte le motorizzazioni continua ad esserci il cambio automatico DSG a doppia frizione e 7 rapporti.

Grazie a quest’aggiornamento, la gamma della Cupra Ateca parte ora da 39.700 euro. Questa versione è dotata della motorizzazione entry level da 150 CV. Il listino cresce rapidamente, arrivando in breve tempo ai 60.500 euro della versione top di gamma, la Ateca Tribe Edition con motore 2.0 TSI da 300 CV, cambio automatico e trazione integrale 4Drive. La versione da 190 CV, invece, parte da 44.950 euro.

Per le versioni meno potenti dell’Ateca c’è comunque la possibilità di sfruttare un allestimento ricco di accessori, con una dotazione che comprende i fari full LED, i cerchi da 19 pollici e un nuovo diffusore. All’interno ci sono i sedili e il volante sportivi oltre a vari elementi extra a partire dalla strumentazione digitale da 10 pollici e al sistema di infotainment da 9,2 pollici.

Leggi anche: Cupra Born: la gamma si rinnova con due serie speciali, ecco i prezzi