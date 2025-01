Un nome cinese continuerà ad avere in pugno gran parte dell’elettrico globale

La Cina si conferma come il principale attore del mercato delle batterie per veicoli elettrici, una realtà che non lascia spazio a dubbi. Tuttavia, anche all’interno della Repubblica Popolare cinese esiste una competizione serrata, dominata da due colossi del settore: CATL e BYD, che si contendono la leadership di questo mercato strategico.

Tra i due, BYD sta registrando una crescita costante, sia nel segmento delle auto elettriche che in quello delle ibride plug-in. Tuttavia, nel campo specifico della produzione di pacchi batterie, CATL si mantiene saldamente in testa.

Secondo i dati più recenti, nel 2024 CATL ha conquistato il 45,2% del mercato cinese, mentre BYD ha raggiunto una quota del 25,1%, in crescita rispetto al 25% registrato l’anno precedente. Questo incremento di BYD è avvenuto a discapito di CATL, che ha visto la propria quota ridursi leggermente rispetto al 2023, quando era al 43%.

A livello nazionale, la capacità energetica installata della Cina ha toccato i 548 gigawatt nel 2024, segnando un aumento del 41,5% rispetto all’anno precedente. Questo incremento è stato accompagnato da un’impennata delle batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), che rappresentano il 74,6% della capacità totale installata. In confronto, le batterie agli ioni di litio di tipo NMC (nichel, manganese e cobalto) si attestano su una quota del 25,3%.

La Cina continua a dominare il mercato globale delle batterie, con una produzione che già nel 2021 rappresentava quasi l’80% del totale mondiale. Anche con proiezioni più conservative, entro il 2025 il Dragone cinese manterrà una quota superiore al 65%, consolidando la dipendenza di Americani ed Europei per l’approvvigionamento di batterie per veicoli elettrici. Una possibile svolta potrebbe arrivare non prima del 2028, quando si prevede il debutto delle batterie allo stato solido.

Resta molto incerto se qualche altro Paese sarà in grado di competere con i costi e la capacità produttiva cinese. Per comprendere meglio il predominio di CATL e BYD, basti pensare che i successivi produttori in classifica, CALB-Tech, Gotion, EVE Battery e SVOLT, insieme non superano il 18% della quota di mercato.