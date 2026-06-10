Toyota vuole che l’auto elettrica finga di spegnersi: il nuovo cambio manuale

Toyota ha recentemente depositato un brevetto che, in qualche modo, racconta dove sta andando il mercato delle auto elettriche. Ebbene, non stiamo andando verso la semplificazione assoluta, non verso quell’utopia di mobilità silenziosa e senza attriti, ma verso la nostalgia ingegnerizzata e a tutti i costi. Con tanto di simulazione dell’imperfezione alla guida.

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L’idea, individuata da CarBuzz, è tecnicamente semplice: Toyota starebbe sviluppando un sistema capace di replicare il funzionamento di un cambio manuale tradizionale su un’auto elettrica, frizione compresa, arrivando a simulare anche lo spegnimento del motore se il guidatore sbaglia manovra. Non un vero spegnimento, per essere precisi. La centralina limiterebbe l’erogazione di coppia riproducendo la perdita di trazione tipica di una vettura termica mal gestita. Il propulsore elettrico continuerebbe tranquillamente a fare il suo lavoro.

Non è la prima volta che si percorre questa strada. La Hyundai IONIQ 5 N ha già introdotto un Virtual Gear Shift che replica il comportamento di una trasmissione convenzionale, limitatore virtuale incluso.

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Toyota, però, vuole spingersi oltre: il brevetto descrive un sistema adattivo, in grado di calibrarsi sul livello di esperienza del conducente. I neofiti del cambio manuale riceverebbero assistenze automatiche, quindi supporto in salita, frizione virtuale più permissiva. Chi dimostra dimestichezza con la guida tradizionale si troverebbe invece con meno aiuti elettronici e un’esperienza più cruda, più vicina a quella di una sportiva vera. Nel documento compare anche una funzione “launch control”, con partenza simulata tramite rilascio rapido della frizione virtuale. Nessun vantaggio prestazionale reale, ovviamente, solo coinvolgimento emotivo.

Che sia un paradosso lo si capisce immediatamente. Mentre il mercato accelera verso l’elettrificazione totale, alcuni costruttori investono risorse per ricucire artificialmente quel legame con la guida che l’elettrico, nella sua efficienza brutale, ha tagliato di netto. Le elettriche scattano, volano, non deludono sul piano delle prestazioni. Ma annoiano, almeno per chi è cresciuto con una leva in mano.

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Un brevetto, ricordiamolo, non è una promessa di produzione. Toyota potrebbe non commercializzare mai nulla di tutto questo. Ma il fatto che esista questo documento, dettagliato, articolato, con tanto di gestione degli errori del guidatore, dice già qualcosa sullo stato d’animo dell’industria. Le auto del futuro potrebbero fingere di essere quelle del passato.