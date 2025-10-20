Toyota C-HR+, svolta giapponese sull’elettrico: oltre 600 km di autonomia

Dopo anni passati a predicare l’ibrido come unica vera soluzione, oltre che a rivendicare l’utilizzo della sua definizione come “unico onesto” nel panorama dei vari costruttori che pubblicizzano falsi veri ibridi, Toyota si è finalmente buttata nell’arena del full electric con un certo aplomb, e lo fa con un modello che è già un successo di design, il nuovo C-HR+.

Questo C-SUV coupé elettrico si presenta con prestazioni notevoli e, soprattutto, con un’autonomia che non fa rimpiangere troppo i vecchi motori a combustione. I dati di omologazione finale WLTP (questi, però, ancora in fase di convalida) indicano un’autonomia elettrica massima che supera i 600 km, precisamente 609 km, nella versione Icon equipaggiata con batteria da 77 kWh (quanto alla capacità lorda) e ruote da 18 pollici.

La Toyota C-HR+ sarà offerta con due opzioni di batteria: la più piccola da 57,7 kWh e, appunto, la 77 kWh per i lunghi viaggi. L’efficienza aerodinamica, unita alla scelta di pacchi batterie più capienti, è la chiave per raggiungere questa autonomia davvero molto importante nel segmento dei C-SUV. Una cifra che svetta immediatamente tra le numerose proposte europee e asiatiche.

Per chi non ha pazienza, la ricarica rapida (con corrente continua da circa 150 kW) permette di passare dal 10% all’80% della capacità in circa 30 minuti, un dato che rende i viaggi su lunghe distanze finalmente fattibili.

La C-HR+ si posiziona come una soluzione matura nel segmento, offrendo un design audace e tecnologia di bordo completa, monitorabile in tempo reale tramite l’app MyToyota. C’è stato un tempo, nettamente di successo, in cui il colosso giapponese ha dominato con l’ibrido, ma se proprio volete il full electric, sappiate che anche Toyota è pronta a battere la concorrenza sull’efficienza e sull’autonomia.

La gamma italiana del Toyota C-HR+ parte da un prezzo di 40.800 euro. La versione intermedia Icon, è proposta a 43.800 euro, mentre la top di gamma AWD Premium arriva a 49.800 euro. Toyota ha però previsto un’offerta di lancio con prezzi a partire da 36.950 euro.