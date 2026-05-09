Nuova Toyota Corolla: un render immagina la prossima generazione

La gamma Toyota Corolla ha chiuso il primo trimestre 2026 in Europa con 39.699 unità vendute, confermandosi al terzo posto tra i modelli più richiesti del marchio dopo Yaris Cross e Yaris. Nel 2025 la Corolla aveva raggiunto 155.643 immatricolazioni nel continente, un dato che la colloca stabilmente tra i modelli di maggior successo nel mercato europeo, dove la versione full hybrid rappresenta ormai la quota dominante delle vendite con 32.411 unità nel solo primo trimestre di quest’anno.

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Toyota Corolla: ecco come potrebbe essere la nuova generazione

La dodicesima serie è stata presentata nel 2018 e per il 2026 ha ricevuto un aggiornamento limitato a nuove tinte carrozzeria, tra cui la finitura opaca Onyx Grey riservata alle versioni GR Sport e Touring Sports e la metallizzata Storm Grey, oltre all’introduzione di rivestimenti in tessuto Samara realizzato con materiali riciclati. Sotto la carrozzeria la base tecnica resta invariata, con le motorizzazioni full hybrid da 1.8 litri e 138 CV e da 2.0 litri e 178 CV che continuano a rappresentare il cuore della proposta.

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In un contesto europeo dove crossover e SUV compatti assorbono quote crescenti del mercato, la Corolla dimostra che il segmento C delle berline e delle station wagon mantiene una domanda solida, soprattutto quando l’offerta coniuga efficienza ibrida, affidabilità consolidata e costi di esercizio contenuti. La concorrenza nel frattempo si è intensificata con modelli come la nuova Volkswagen Golf, la Peugeot 308 e la Hyundai i30, ma la Corolla riesce a difendere le proprie posizioni facendo leva su una reputazione costruita in oltre cinquant’anni e più di 50 milioni di esemplari venduti nel mondo.

Proprio la longevità commerciale del modello attuale ha alimentato la curiosità sul possibile aspetto della prossima generazione. Il designer brasiliano Kleber Silva, noto sui social come KDesign AG, ha elaborato un render partendo dal concept elettrificato che Toyota aveva presentato al Japan Mobility Show 2025, proponendo una Corolla dalle proporzioni più vicine a quelle di una fastback che a una berlina tradizionale.

Il frontale immaginato da Silva adotta una barra LED in stile pixel con luci diurne a C e gruppi ottici verticali separati, mentre il tetto nero discendente conferisce alla silhouette un carattere più dinamico rispetto alla generazione in commercio. La coda risulta più contenuta rispetto al prototipo mostrato a Tokyo, con gruppi ottici posteriori meno estremi e più compatibili con un eventuale passaggio alla produzione di serie.

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Il render delinea una direzione stilistica plausibile per una futura Corolla che potrebbe unire un’impronta aerodinamica più marcata e un linguaggio visivo più deciso al ruolo di berlina compatta globale che il modello ricopre da oltre mezzo secolo.