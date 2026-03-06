Facebook Twitter Instagram Youtube

Seat Arona 2026: il SUV compatto non si è perso nell’elettrico

Nuova Seat Arona restyling: frontale ridisegnato, abitacolo digitalizzato e gamma TSI da 95 a 150 CV.
Ippolito Visconti
6 Marzo 2026
C’è un momento, nella vita di ogni modello, in cui il restyling non è un vezzo estetico. La nuova Seat Arona sembra averlo capito bene: il SUV compatto del marchio iberico torna nelle concessionarie italiane con un frontale ridisegnato, un abitacolo finalmente all’altezza dei tempi e una gamma motori che non ha ceduto alle sirene dell’elettrificazione forzata.

Il prezzo di ingresso è fissato a 22.350 euro, una cifra che, nel segmento dei crossover urbani, equivale a dichiarare guerra con educazione.

Il lavoro sui dettagli estetici è percepibile. La nuova griglia esagonale ridefinisce la personalità del muso, affiancata da fari a LED più rastremati con una firma luminosa inedita. Paraurti rivisto, fendinebbia riposizionati, gruppi ottici posteriori a LED: niente di rivoluzionario, ma tutto funziona. Per chi vuole alzare ulteriormente il tiro, l’allestimento FR aggiunge paraurti dedicati, doppio terminale di scarico e il tetto bicolore disponibile nelle tinte Midnight Black o nel nuovo Manhattan Grey.

L’interno della nuova Arona è dove il salto qualitativo si fa sentire di più. Il cruscotto abbandona definitivamente l’aria anni Dieci. Nuovi rivestimenti, dash pad soft touch e una digitalizzazione che non fa rimpiangere nulla. Il display dell’infotainment arriva fino a 9,2 pollici con il Navigation Pack, il Seat Virtual Cockpit scala tra 8 e 10,25 pollici con grafiche personalizzabili, e Apple CarPlay e Android Auto sono finalmente wireless.

Sotto il cofano, Seat ha fatto scelte pragmatiche che sembrano quasi una provocazione nell’era dell’elettrico ad ogni costo. Solo benzina TSI, nessun ibrido: 1.0 da 95 CV per la città, 1.0 da 115 CV disponibile anche con il DSG a 7 rapporti, e 1.5 TSI da 150 CV riservato alla FR per chi guida davvero. La sicurezza attiva è affidata a un pacchetto ADAS completo, con guida assistita di livello 2 accessibile tramite il Safe & Driving Pack XL.

Per il mercato italiano esiste anche la Black Edition, allestimento Style potenziato con cerchi da 18 pollici, vetri posteriori oscurati e Virtual Cockpit da 10,25 pollici, a partire da 25.250 euro. Il range completo si estende fino ai 30.300 euro della Arona FR 150 CV DSG, tetto della gamma per chi non intende scendere a compromessi.

