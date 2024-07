Toyota nei guai, deve sostituire oltre 100mila motori: “Detriti di fabbrica pericolosi”

Toyota sta lavorando per correre ai ripari rispetto a un brutto imprevisto per tantissimi esemplari commercializzati e venduti. Si tratta della sostituzione del motore dopo un recente richiamo di ben 102.092 veicoli per modelli come Tundra e Lexus LX equipaggiati con il motore V35A-FTS V6 biturbo da 3,4 litri. A quali guai deve far fronte la casa automobilistica giapponese?

Secondo la documentazione della NHTSA, il problema deriva da detriti di lavorazione che non sono stati correttamente rimossi. I minuscoli trucioli di metallo che creano attrito all’interno del motore, specialmente in aree con tolleranze estremamente precise. Toyota ha segnalato possibili danni al motore, specie se i cuscinetti delle bielle non permettono una rotazione fluida attorno all’albero motore. Il motore potrebbe funzionare in modo irregolare per un certo periodo, potrebbe arrivare anche una perdita di potenza e, in caso, un guasto totale del motore.

Toyota inizierà a contattare i clienti entro questo mese. Se il motore si guasta improvvisamente a velocità autostradali, l’arresto del gruppo rotante potrebbe addirittura causare una perdita del controllo del veicolo e le vibrazioni prolungate potrebbero danneggiare altre componenti. Il problema è grave, non c’è che dire. Ciò che è preoccupante è che deriva da un difetto nella fabbricazione.

La casa automobilistica ha dichiarato che la soluzione al problema sarà costosa, ma senza alcun costo per i clienti: “Per tutti i veicoli coinvolti, i concessionari Toyota e Lexus sostituiranno il motore con uno nuovo senza costi per i clienti”. Ovviamente, un fattaccio simile ha danneggiato la reputazione della casa automobilistica. E pensare che Toyota, nota per la sua affidabilità, si è vista costretta a una serie di richiami per l’ultima generazione di veicoli.

A febbraio sono stati emessi tre richiami che hanno interessato oltre 300.000 veicoli. A giugno, un altro grande richiamo ha coinvolto la Toyota Grand Highlander e la Lexus TX. Anche i modelli più vecchi, come il Tacoma, sono stati colpiti da richiami, riguardanti in questo caso i dadi delle ruote allentati.

I richiami fanno parte dell’esperienza di molte case automobilistiche, e anche se possono sembrare preoccupanti, possono anche migliorare la fiducia dei clienti. Toyota, però, è in buona compagnia: BMW, Ford e Ram hanno tutti dovuto affrontare problemi simili.