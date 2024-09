Hyundai Ioniq 6 N, arriva una nuova ala sulla berlina sportiva

Nuovi” scatti spia” sul clamoroso prototipo della Hyundai IONIQ 6 N, stavolta nelle vicinanze del Nürburgring. La berlina sportiva in test, al momento, è ora visibile con meno parti camuffate. Non solo, perché per la prima volta il suo alettone posteriore e le pinze dei freni rosse “N” sono ben visibili. Non mancano anche i cerchi forgiati neri. Il tutto per un pacchetto davvero niente male.

Le più recenti apparizioni di questo prototipo offrono finalmente un’anteprima affascinante di ciò che Hyundai sta preparando per il suo prossimo modello elettrico ad alte prestazioni. Tra le novità più evidenti ci sono i passaruota allargati, i freni maggiorati con pinze rosse e le imponenti ruote da 20 pollici. Tutto porta a un lavoro che ha spinto le capacità dinamiche del veicolo. Anche la carreggiata è stata allargata, segno che Hyundai punta a massimizzare stabilità e maneggevolezza.

Un altro dettaglio intrigante è la presenza di un nuovo profilo aerodinamico sullo spoiler posteriore: si sta puntando ancora di più sull’efficienza aerodinamica. Non si tratta solo di stile o, come direbbe qualcuno, di un’operazione nostalgia. Gli accorgimenti, infatti, non sono puramente estetici, ma dimostrano l’impegno di Hyundai nel portare l’innovazione nel campo della mobilità elettrica ad alte prestazioni.

Secondo alcune fonti, i test su prototipi già completi di Hyundai IONIQ 6 N sono in corso in Corea del Sud. Tuttavia, l’interesse è ora rivolto all’atteso debutto in Europa, uno dei mercati principali per la serie N di Hyundai. La data esatta della presentazione rimane un mistero.

La Hyundai IONIQ 6 N, però, non è solo un nuovo modello ad alte prestazioni: rappresenta una svolta per il futuro delle auto super performanti. Hyundai non si limita a contribuire alla sostenibilità, ma ridefinisce il concetto di performance per gli appassionati. Mentre ci avviciniamo al 2025, l’attesa cresce sia tra gli addetti ai lavori che tra i consumatori, tutti impazienti di vedere la Hyundai IONIQ 6 N in azione.