Toyota Land Cruiser FJ, il “baby” fuoristrada si fa attendere più del previsto

Per chi stava già facendo spazio in garage per la versione compatta del Land Cruiser, c’è una brutta notizia. Pare, infatti, che il debutto sia slittato ancora. Secondo le ultime indiscrezioni dal Giappone, Toyota ha deciso di prendersela comoda, rinviando la presentazione del nuovo modello a inizio 2026, con un successivo lancio globale.

Pare ci sia un mix di ritardi che include i problemi produttivi della Land Cruiser 250, oltre a qualche imprevisto lungo il percorso. Per chi voleva mettersi al volante del Land Cruiser FJ (questo forse il suo nome ufficiale), ci si dovrà armare di pazienza.

Toyota ci aveva stuzzicato già nel 2023 con un teaser ufficiale, facendo intendere che un Land Cruiser più compatto fosse in arrivo. Ora sappiamo che misurerà circa 4,5 metri di lunghezza, posizionandosi tra la Toyota Yaris Cross e la Toyota RAV4. Per fare un paragone, la Land Cruiser standard è vicina ai 5 metri. Ma attenzione, nonostante le dimensioni ridotte, non sarà certo un SUV da città.

Telaio a longheroni, trazione integrale e differenziale Torsen lo renderanno un degno erede della leggenda dell’off-road. In più, la baby Toyota fuoristrada monterà pneumatici specialistici, pronti a sfidare qualsiasi tipo di terreno. Il vero enigma, al momento, però, riguarda il motore. All’inizio si parlava di opzioni elettrificate, ma le ultime indiscrezioni suggeriscono che il Land Cruiser FJ potrebbe arrivare solo con motore endotermico. La scelta varierà probabilmente a seconda del mercato, e per l’Europa si ipotizza una versione ibrida.

In Giappone si vocifera che il prezzo oscillerà tra 4 e 4,5 milioni di yen, cioè circa 24.800 – 27.950 euro. Tutto da vedere con la “conversione” ai prezzi europei, però. Potrebbe essere davvero un affarone se si considera che la versione tradizionale parte da 84.000 euro in Italia. Per ora, non ci resta che aspettare e vedere se Toyota deciderà di anticipare qualche dettaglio nei prossimi mesi.