Toyota Century il SUV che farà tremare Rolls-Royce e Bentley: previsto per il 2024

La Toyota Century ormai da tempo è considerata il vero e proprio simbolo dell’automotive di lusso, in Giappone. Lanciato ufficialmente nel lontano 1967, il modello in questione è stato sin da allora confinato al suo Paese natale. Tutto ciò, però, non gli ha impedito di affermarsi alla stregua di un vero e proprio contraltare per le icone del settore come la Rolls-Royce Ghost o la Mercedes Maybach Classe S.

A renderla tale è stata in particolare la sua adozione ad opera di capi di Stato e dirigenti di spicco delle maggiori aziende nipponiche. Una caratteristica la quale fa ampiamente comprendere il suo essere in pratica una vettura di nicchia, riservata a pochi fortunati e non uno dei modelli che hanno contribuito a fare del Giappone il maggior produttore globale di autoveicoli, ruolo perso soltanto da pochi mesi a vantaggio della Cina.

Ora, però, alla berlina che ha fatto sognare intere generazioni di giapponesi si andrà ad affiancare un luxury SUV, destinato alla clientela più facolotsa, ma al tempo stesso modaiola. Anch’esso, naturalmente, destinato a essere guidato da un autista. In questa nuova fase della sua vita, la Century è destinata a sfidare direttamente altri pesi massimi, a partire dalla Rolls Royce Cullinan, dalla Range Rover o dalla Bentley Bentayga. Resta da capire se intenderà limitare la sfida al Giappone o se, al contrario, vorrà farlo a livello globale. In un caso o nell’altro, comunque, non verrà meno l’esclusività che da sempre distingue l’ammiraglia Toyota. La produzione, infatti è limitata per ora a 30 esemplari al mese.

Toyota Century: le caratteristiche

La Toyota Century si presenta come un SUV imponente, per effetto di una lunghezza pari a 5.205 mm, di una larghezza di 1.990 e di una altezza di 1.805 mm. Ove raffrontata alla rivale diretta Rolls-Royce Cullinan si rivela quindi leggermente più piccola, come dimostra del resto il passo leggermente inferiore, che sarà di 2.950 mm, contro per i 3.295 mm dell’avversaria.

Per quanto concerne invece il design, si tratta di quello che è tipico delle auto con autista, notoriamente caratterizzate da un baricentro posizionato nella parte posteriore del veicolo. Da sottolineare con forza la grande cura artigianale dedicata agli esterni. Una cura testimoniata in particolare dalla verniciatura a specchio resa possibile dalla lucidatura estremamente meticolosa e dalla fenice che è stata incisa al centro della calandra.

Se già queste caratteristiche sembrano in grado di calamitare l’attenzione degli appassionati, i veri e propri effetti speciali sono però quelli contenuti all’interno della vettura, in particolare nella zona posteriore. Da rimarcare intanto la coppia di sedili delegati ad accogliere i passeggeri, il cui accesso all’abitacolo viene agevolato dall’apertura al 75% delle portiere, dai predellini elettrici automatici e dalle maniglie presenti su ciascuno dei montanti. Sono poi sono del tutto reclinabili i sedili posteriori, un accorgimento teso con tutta evidenza ad assicurare il relax più totale a chi li occupa. Un relax cui contribuisce anche la modalità Rear Comfort, cui spetta l’impegnativo compito di dare una mano al conducente al fine di impedire qualsiasi genere di disturbo ai passeggeri, ad esempio monitorando la frenata, in modo da evitare eventuali sobbalzi.

Il risultato finale, quindi, è del tutto in linea con le aspettative della casa e, soprattutto, con il compito affidato alla nuova versione della Century. Che è non tanto di carattere commerciale, considerato il numero limitato di esemplari, quanto di rappresentanza.

Il SUV di lusso sarà commercializzato anche all’estero?

La nuova Toyota Century in versione SUV sarà realizzata sulla piattaforma TNGA del marchio nipponico. La sua commercializzazione avviene esclusivamente tramite offerta di un sistema ibrido, un plug-in che fa leva su un motore V da 3,5 litri. Proprio il motore, riversando la potenza generata su tutte le quattro ruote garantisce una guida del tutto silenziosa.

Il suo peso si attesta a 2.570 chilogrammi, un peso quindi di rilievo che non impedisce al tempo stesso una notevole agilità, resa possibile dal fatto che le ruote posteriori sono sterzanti. Il tutto senza che il sistema congegnato vada a gravare eccessivamente sull’ambiente, poiché la nuova Century è in grado di assicurare zero emissioni per circa settanta chilometri.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, come è facilmente immaginabile è in linea con le ambizioni che sono da sempre alla base dl modello. Nel caso del SUV va ad attestarsi a 25 milioni di yen, ovvero circa 158mila euro o poco più. Per ora la sua vendita è confinata alla madrepatria e resta da capire se Toyota opterà per un allargamento del suo raggio di azione.