Apocalisse Toyota: tutte le fabbriche in Giappone hanno smesso di funzionare

Toyota ha annunciato che la società ha sospeso le operazioni in tutti i suoi stabilimenti in Giappone a causa di un malfunzionamento nel sistema di produzione, che ha comportato la chiusura totale delle operazioni e di tutti gli stabilimenti nel Paese. Il problema sta impedendo alla casa automobilistica giapponese di ordinare i componenti e la causa è oggetto di indagine, anche se “probabilmente non è dovuta ad un attacco informatico”, ha detto un portavoce dell’azienda.

Stop alla produzione di Toyota in tutti i suoi stabilimenti in Giappone: ecco il motivo

Questa mattina la Toyota ha chiuso 12 stabilimenti nel suo mercato interno. Non è chiaro quanta produzione andrà persa. Gli stabilimenti insieme rappresentano circa un terzo della produzione globale del gigante automobilistico.

La produzione della Toyota nel suo paese d’origine si stava riprendendo da una serie di tagli di volume innescati dalla carenza di semiconduttori. La produzione è aumentata del 29 per cento nel periodo gennaio-giugno, il primo aumento di questo tipo in due anni. Secondo le stime di Reuters, nel primo semestre la produzione in Giappone è stata in media di circa 13.500 auto al giorno. L’anno scorso le operazioni furono interrotte per un giorno quando un fornitore subì un attacco informatico, ostacolando la capacità del produttore di ordinare componenti. La casa automobilistica giapponese ha quindi ripreso le operazioni utilizzando una rete di backup.

Per ora non è chiaro quando riprenderà la produzione nello stabilimento. L’incidente ha anche un effetto secondario. Una società del gruppo Toyota Industries ha dichiarato di aver parzialmente sospeso le operazioni in due stabilimenti di motori a causa di un errore della casa automobilistica.

Sebbene la causa di questo malfunzionamento in casa Toyota rimanga poco chiara, negli ultimi giorni le aziende giapponesi sono state in massima allerta poiché aziende e dipartimenti governativi hanno segnalato telefonate strane e sospette. Il governo giapponese afferma che le chiamate provengono probabilmente dalla Cina e sono legate al rilascio da parte del Giappone di acqua radioattiva purificata dalla centrale nucleare distrutta di Fukushima nell’Oceano Pacifico.