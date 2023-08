Toyota ha interrotto la produzione di due modelli in Europa a causa di un incendio

Toyota è stata costretta a fermare la produzione nel suo stabilimento ceco a causa della carenza di componenti causata da un incendio presso lo stabilimento di un fornitore locale. Ciò riguarderà due modelli per il mercato europeo: Aygo X e Yaris, riferisce Reuters. “Ieri sera abbiamo dovuto interrompere la produzione. Ciò ovviamente avrà un effetto sul nostro piano di produzione. Non è chiaro quanto durerà l’interruzione”, ha commentato il portavoce della Toyota Thomas Parubek.

A Causa di un incendio Toyota sospende la produzione di Aygo X e Yaris

Secondo i media locali, il fornitore di materie plastiche, la società ceca Novares CZ Zebrak, non è stato in grado di fornire i pezzi dopo che i suoi impianti di produzione e stoccaggio a Zebrak sono stati distrutti da un grande incendio la scorsa settimana. Nello stabilimento Toyota di Kolin, situato a circa 60 km a est di Praga, vengono prodotti il ​​mini-crossover Aygo X e la piccola berlina Yaris. L’interruzione è la seconda quest’anno per l’impianto, che produce 1.000 auto al giorno, dopo la chiusura di febbraio, sempre per un problema di approvvigionamento. L’anno scorso, la produzione nello stabilimento è aumentata del 35 per cento arrivando a 202.255 veicoli.

L’incendio è scoppiato lunedì 14 agosto presso gli stabilimenti Novares CZ Zebrak nella regione di Beroun, nella Repubblica Ceca. Novares CZ fornisce componenti essenziali in plastica a Toyota e ad altre case automobilistiche, svolgendo un ruolo cruciale nella produzione di veicoli. I media locali hanno riferito che l’incendio ha provocato danni per 1,8 miliardi di corone ceche (81.644.500 dollari), distruggendo completamente gli impianti di produzione e di stoccaggio. In risposta all’incidente, Toyota ha inviato delle squadre per valutare l’entità del danno nella fabbrica interessata. I vigili del fuoco hanno impiegato 50 ore per spegnere l’incendio, e i loro sforzi sono stati evidenziati in un video condiviso su YouTube dal media locale ČRzprávy.

Nonostante l’interruzione causata dall’incendio, i dipendenti Toyota che precedentemente lavoravano sulla linea di produzione manterranno il loro normale orario di lavoro. L’azienda ha deciso di assegnare a questi dipendenti compiti alternativi, compresa la formazione, durante questo periodo di interruzione.

Toyota ha dichiarato di sperare di riprendere la produzione delle sue due famose auto entro la fine del mese, e di limitare al minimo i disagi per i suoi clienti e i suoi dipendenti. La società ha anche espresso la sua solidarietà al suo fornitore e ai suoi lavoratori, augurando una pronta ripresa.