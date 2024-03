Test di efficienza per Volkswagen ID.7 e Skoda Enyaq: trionfo a cinque stelle per le elettriche 

Le due elettriche del Gruppo Volkswagen si confermano ‘best-in-class‘ in termini di consumi e autonomia, conquistando il massimo riconoscimento dell’ente indipendente Green NCAP.

ID.7 e Enyaq sono le punte di diamante della gamma elettrica di Volkswagen e Skoda. I test di efficienza energetica condotti da Green NCAP parlano chiaro con la valutazione a 5 stelle per entrambe.

In che modo hanno trionfato?

Volkswagen ID.7 migliore auto elettrica per percorrenza autostradale

L’ammiraglia di Wolfsburg ha sbalordito gli esperti nei test autostradali, percorrendo in media 370 km a una velocità costante di 130 km/h. Questo è un risultato eccezionale che la rende una delle migliori auto elettriche per i lunghi viaggi – garantendo un’autonomia reale di tutto rispetto.

Skoda Enyaq è l’efficienza versatile.

L’Enyaq consuma un po’ di più rispetto al ciclo di test WLTP+ in condizioni di freddo e autostrada. Ma non più di altre auto elettriche. Si ricarica velocemente e la sua batteria ha una capacità superiore a quanto dichiarato.

Per questo, la Skoda Enyaq si è distinta per la sua efficienza in tutte le condizioni di guida, ottenendo un punteggio complessivo del 96%. Sia in città che su strade extraurbane ha dimostrato consumi energetici contenuti, confermandosi un’auto elettrica affidabile e performante.

Entrambe le vetture sono dotate della stessa batteria da 77 kWh, che si è rivelata un vero e proprio portento, offrendo prestazioni eccellenti in termini di autonomia e consumi.

L’elevata efficienza di ID.7 e Enyaq rappresenta un passo avanti fondamentale verso un futuro di mobilità più verde. Con l’aumento dell’autonomia e la riduzione dei consumi, le auto elettriche diventano sempre più competitive e accessibili a un pubblico più ampio, aprendo la strada a un futuro di mobilità più responsabile.

Il trionfo di ID.7 e Enyaq nei test Green NCAP infatti rappresenta un’importante vittoria per il Gruppo Volkswagen, che dimostra il suo impegno nello sviluppo di auto elettriche sempre più efficienti e sostenibili.