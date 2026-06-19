Tesla torna a crescere: a pagarne il prezzo è la concorrenza

Le immatricolazioni elettriche negli Stati Uniti di aprile 2026 mostrano un mercato ancora in flessione rispetto all’anno precedente, ma con un rallentamento significativo del calo dopo i risultati pesanti di gennaio, febbraio e marzo. In questo contesto di possibile stabilizzazione, Tesla ha rafforzato la propria posizione registrando 45.800 unità, ovvero oltre la metà delle immatricolazioni EV americane, un dato rilevante considerando l’aumento dell’offerta da parte di General Motors, Ford, Hyundai, Kia, Volkswagen e altri costruttori che negli ultimi anni hanno moltiplicato i modelli a batteria tra SUV, pickup e berline.

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Tesla riconquista quota nel mercato elettrico USA mentre i rivali faticano a tenere il passo

Il numero di alternative disponibili è cresciuto, ma la capacità di convertirle in volumi non ha seguito lo stesso ritmo per tutti i costruttori. Diversi modelli della concorrenza faticano a trovare acquirenti a causa di prezzi elevati, disponibilità limitata o strategie commerciali meno incisive, mentre Tesla continua a beneficiare della solidità della Model Y, che resta tra le elettriche più vendute del mercato americano con 31.000 immatricolazioni, grazie a un equilibrio consolidato tra prezzo, autonomia e integrazione con la rete Supercharger. Anche la Model 3 contribuisce in modo significativo ai volumi complessivi del marchio californiano.

La forza di Tesla risiede in buona parte nell’ecosistema costruito attorno al prodotto, dalla rete di ricarica proprietaria agli aggiornamenti software da remoto fino a un’esperienza d’acquisto ormai familiare, elementi che pesano soprattutto nella scelta di chi si avvicina per la prima volta all’elettrico e cerca un percorso semplificato. Per i costruttori tradizionali la sfida si è rivelata più complessa del previsto, perché entrare nel segmento EV richiede non soltanto modelli competitivi ma anche autonomie convincenti, infrastruttura di ricarica accessibile e una rete commerciale preparata a gestire un prodotto profondamente diverso dall’endotermico.

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La gamma Tesla resta concentrata su pochi modelli e la pressione sui prezzi è elevata, ma i dati di aprile indicano che il vantaggio accumulato dal marchio negli Stati Uniti non si è dissolto con l’arrivo della concorrenza allargata, e che in un mercato più selettivo la riconoscibilità del brand e la maturità dell’ecosistema continuano a fare la differenza. Presto alle immatricolazioni potrebbe aggiungersi anche il Cybercab, mentre in Europa l’azienda deve fare i conti con la guida FSD.