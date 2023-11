Tesla sapeva del pericoloso difetto di Autopilot

Un giudice negli Stati Uniti ha trovato “prove convincenti” che il CEO di Tesla Elon Musk e altri dirigenti fossero a conoscenza di pericolosi difetti nel sistema Autopilot dell’azienda. Reuters riferisce che il giudice Reid Scott del tribunale distrettuale della contea di Palm Beach, nello stato americano della Florida, ha stabilito quanto segue: un querelante che ha fatto causa a Tesla può chiedere un risarcimento alla società per dolo e colpa grave.

Tesla potrà essere ritenuta responsabile per dolo e colpa grave

“Sarebbe ragionevole dedurre che l’imputato Tesla, attraverso il suo CEO e i suoi ingegneri, fossero pienamente consapevoli del problema con Autopilot che non riuscisse a rilevare il traffico trasversale”, ha dichiarato il giudice Scott. Secondo quanto riferito, la causa in Florida è stata intentata contro Tesla dopo un incidente mortale nel 2019 in cui il sistema di pilota automatico della Model 3 non è riuscito a rilevare un camion che attraversava davanti all’auto.

Stephen Banner è rimasto ucciso quando la sua Model 3 si è schiantata contro un camion a 18 ruote, con l’intera parte superiore del corpo della Tesla tranciata dall’impatto. Il giudice ha inoltre stabilito che la moglie del conducente dell’auto dell’azienda di Elon Musk avrebbe potuto sostenere davanti alla giuria in un altro caso che gli avvertimenti nel manuale dell’auto e nell’accordo stipulato al momento dell’acquisto dell’auto erano inadeguati.

Ha anche raccolto prove che Tesla “si è impegnata in una strategia di marketing che descriveva i prodotti come autonomi ” e che i commenti pubblici del CEO di Tesla, Elon Musk, sulla tecnologia “hanno avuto un effetto significativo sulla convinzione circa le capacità dei prodotti”.

Come parte delle prove, sarebbe stato citato un video del 2016 che mostrava una Tesla che guidava in modo completamente autonomo, con il conducente seduto al posto di guida solo per “motivi legali”, come afferma il disclaimer del video. Secondo Reuters, il video mostra che l’auto era a “guida autonoma” in questa dimostrazione. “In questo video non c’è alcuna indicazione che il video sia semplicemente una dimostrazione o che questa tecnologia non esista attualmente sul mercato”, ha detto il giudice Scott.

Secondo quanto riferito, il giudice ha anche affermato che l’incidente di Banner è stato “stranamente simile” a un altro incidente mortale avvenuto nel 2016. Nell’incidente del 2016, anche il sistema di pilota automatico di Tesla non è riuscito a rilevare i camion che attraversavano, provocando la morte di Joshua Brown.

Il professore di diritto dell’Università della Carolina del Sud, Bryant Walker Smith, ha detto a Reuters che le prove suggeriscono che ci sono “discrepanze inquietanti” tra ciò che i dirigenti di Tesla sanno sulla questione e ciò che l’azienda dice nei suoi messaggi di marketing.

“Questa opinione apre le porte a un processo pubblico in cui il giudice sembra disposto ad ammettere molte testimonianze e altre prove che potrebbero essere piuttosto imbarazzanti per Tesla e il suo amministratore delegato ” , ha detto. “E ora il risultato di questo processo potrebbe essere una sentenza con danni punitivi.” Questa battuta d’arresto per Tesla segue la vittoria della società in due cause legali in California all’inizio di quest’anno.

Nel primo caso, la Model 3 di Micah Lee sarebbe uscita da un’autostrada a Los Angeles mentre viaggiava a 65 mph (104 km/h), colpendo una palma e prendendo fuoco, il tutto in pochi secondi. Secondo Reuters, i querelanti sostengono che il sistema di pilota automatico della Model 3 era attivato in quel momento e ha causato l’incidente che ha ucciso il signor Lee e ferito gravemente due passeggeri, tra cui un bambino di otto anni.

Tesla ha anche vinto una causa contro Justine Hsu, residente a Los Angeles, che sosteneva che la sua Model S stava andando a sbattere contro un marciapiede con il pilota automatico attivato. La soluzione ufficiale è che la causa è la distrazione del conducente, e Tesla avverte chiaramente del fatto che il suo pilota automatico non è l’equivalente della guida senza conducente. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti ha aperto più di 36 indagini sugli incidenti stradali di Tesla, 23 dei quali hanno comportato vittime.