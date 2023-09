Elon Musk, Polizia furibonda: stavolta l’ha combinata grossa (VIDEO)

Elon Musk è un personaggio molto controverso. Da un lato ha avuto il merito di lanciare dei progetti che molti consideravano troppo avveniristici per prendere davvero piede. Sul fronte opposto, ha la capacità di attirare l’astio generale come pochi altri al mondo. La sua personalità vulcanica lo spinge talvolta a commettere dei comportamenti, che noi “comuni mortali” nemmeno potremmo immaginarci. Negli scorsi giorni il tycoon sudafricano si è attirato l’astio persino degli agenti del Palo Alto Police Department, dopo una bravata, se così la possiamo chiamare.

Elon Musk sulla Tesla Model S manda Forze dell’Ordine su tutte le furie

Con il lancio della versione 12 del Full Self Driving, un software di guida autonoma finora limitato alla fase Beta, i clienti erano curiosi di vederlo testato sul campo. E chi secondo voi poteva assumersi la responsabilità di mostrarlo in funzione? Nientepopodimeno che il nostro “Ilone” nazionale. L’amministratore delegato si è assunto la responsabilità di fare da Cicerone. Perché lui le mani sul volante non le ha messe, bensì si è limitato a filmare il tutto. La pensata serviva a dimostrare la totale fiducia riposta nel sistema sviluppato dalla sua fida squadra di ingegneri. È anche vero, però, che la trasmissione in live streaming delle immagini lo ha portato a compiere un’infrazione.

Eppure, Elon Musk la passerà liscia, sicché gli agenti dell’unità non erano sul posto. Il capitano James Reifschneider ha sottolineato come sia impossibile assumere dei provvedimenti. Qualora un ufficiale lo avesse colto in flagrante, allora ci sarebbero stati gli estremi della sanzione, comunque simbolica. Secondo le normative stabilite dallo Stato della California, la prima infrazione costa una multa di 20 dollari, mentre la recidiva fa salire l’importo a 50 dollari. Un’inezia tranquillamente affrontabile dal diretto interessato. L’obiettivo di suscitare l’interesse generale è stato a portato a termine e forse avrebbe addirittura di “saldare il conto”.

Le immagini non gli fanno comunque la migliore pubblicità, apparendo un segno di sfregio alla pubblica autorità. Mentre scriviamo Elon Musk è peraltro sotto inchiesta con l’accusa di aver utilizzato dei fondi della Tesla a scopo personale. Nella fattispecie, le parti imputerebbero al magnate di essersi acquistata una casa di vetro ad Austin, in Texas. Il dipartimento di Giustizia americano ha peraltro citato qualche giorno fa SpaceX, la sua compagnia aerospaziale, accusandola di aver discriminato rifugiati e persone in possesso di asilo provvisorio, negando la possibilità di essere assunti.