Tesla Model 3: in Germania è l’auto che si guasta più spesso

Tutti i paesi europei vogliono assicurarsi che le auto usate siano in buone condizioni per poter circolare liberamente sulle strade. Ecco perché incoraggiano ispezioni tecniche regolari, la cui intensità varia da paese a paese. La Tesla Model 3 ha appena iniziato a sottoporsi a queste ispezioni in Germania e si è già guadagnata un titolo ignominioso: il veicolo con il maggior numero di ispezioni fallite su un totale di 111 modelli.

L’auto con più guasti in Germania? Tesla Model 3

L’Associazione tedesca per l’ispezione tecnica (Technischer Überwachungsverein, o TÜV) deve ispezionare tutte le auto del paese che hanno tre anni da quando sono state consegnate ai primi proprietari. Il test viene ripetuto ogni due anni. Secondo lo studio, un totale di 14,7% di tutte le unità di Tesla Model 3 testate non hanno superato l’ispezione. Il tasso di guasto medio tra i 111 modelli che condividono la stessa durata di servizio del modello di Tesla è del 5,7%.

Questa è la prima volta che la Tesla Model 3 appare nel rapporto, ma non è la prima volta che Tesla delude. Nel gennaio 2022, il TÜV ha rivelato che la Model S era anche il veicolo elettrico a batteria con le prestazioni peggiori nel rapporto. In totale il 10,7% dei modelli ispezionati in quel momento non hanno superato i test. La media annuale per tutti i modelli è del 4,7%. Tuttavia, la Model S non era in cima a queste imbarazzanti classifiche, essendo stata superata da Dacia Duster e Dacia Logan.

La maggior parte dei difetti della Tesla Model 3 sono legati ai componenti delle sospensioni e ai dischi dei freni. La Model S aveva problemi con i fendinebbia e gli anabbaglianti, ma i roll-bar erano al centro dell’attenzione dei tecnici. I sostenitori dei veicoli elettrici probabilmente sosterrebbero che tutti i veicoli alimentati da una batteria enorme avranno problemi simili, ma tale affermazione è stata confutata – in tutto o in parte – dalla Renault ZOE e dalla Volkswagen e-Golf.

ZOE si è classificata al 44° posto su 111 modelli con un massimo di tre anni di utilizzo. Non ci sono problemi con i dischi dei freni, anche se c’è qualche lamentela sulle sospensioni. Per quanto riguarda la e-Golf, non ha problemi con le sospensioni o con i dischi dei freni. Il modello funziona così bene che si colloca al quarto posto nel numero più basso di test falliti – 2,6%.

Dire che queste auto hanno batterie molto più piccole non è una scusa. Né la ZOE né la e-Golf possono essere considerate veicoli leggeri. Ciò che sembra fare la differenza è l’ingegneria, e probabilmente anche il controllo qualità. È qualcosa su cui i proprietari di modelli Tesla hanno imparato a fare i conti quando visitano i centi di assistenza di Tesla.

Solo pochi veicoli elettrici sono presenti nell’elenco TÜV, in quanto devono essere statisticamente significativi per essere inclusi. Appariranno solo se hanno avuto un numero minimo di risultati nei controlli richiesti. Ciò significa che dovremo aspettare qualche anno per vedere la Model Y e la maggior parte dei nuovi modelli elettrici in questo rapporto. Se Model Y presenta problemi di qualità simili, prima o poi verranno visualizzati. Tesla ha svolto numerose azioni di controllo sulla qualità delle sue auto negli Stati Uniti e in Cina. Prima che la produzione della Model Y iniziasse in Germania, le consegne venivano effettuate da questi due paesi. È giusto chiedersi se Tesla svolga azioni di servizio simili anche in Europa.