Tesla, per Elon Musk il suo robotaxi sarà economico come un giro in autobus

Elon Musk afferma che il (presumibilmente) prossimo Tesla Robotaxi sarà economico “quanto un biglietto dell’autobus”. Non si è limitato a glorificare il robotaxi ancora prima della sua effettiva presentazione al pubblico. Musk, infatti, ha anche annunciato che, con l’arrivo della guida completamente autonoma e senza supervisione, l’uso degli autobus potrebbe addirittura “diventare superfluo”. La sua previsione, stavolta, è realistica? Quanto possiamo affidarci alle parole di Tesla e del suo eclettico numero Uno?

Durante il weekend, Musk ha risposto a un dibattito in cui si dichiarava che gli autobus elettrici non funzionano bene nei climi freddi. In parte, il numero Uno di Tesla ha chiarito che se tali veicoli hanno difficoltà, si tratta di un problema imputabile a un design inadeguato. Con la giusta progettazione, secondo Musk, gli autobus elettrici possono operare anche nelle condizioni climatiche più rigide.

Proseguendo nel suo commento, Musk ha anche sollevato qualche dubbio, affermando che le batterie degli autobus sono troppo piccole e che le Tesla, invece, funzionano perfettamente anche oltre il Circolo Polare Artico.

Non finisce qui: Musk ha poi aggiunto che, una volta lanciata la guida completamente autonoma, i Robotaxi Tesla potranno trasportare persone a un costo paragonabile a quello di un biglietto dell’autobus. La presenza dei robotaxi Tesla, dunque, renderebbe futile persino la necessità dei mezzi pubblici.

Facciamo due calcoli, almeno sul territorio statunitense. Prendiamo l’esempio della Metrocard di New York City, che copre sia autobus locali sia la metropolitana, e costa 132 dollari al mese. Il tragitto medio in città è di circa 13 miglia (20 km), con un costo di circa 0,34 dollari per miglio. In passato, però, quando Musk annunciò per la prima volta l’idea di un servizio di taxi autonomi Tesla, un’analisi condotta dall’Università della Virginia e dall’Università del Texas stimò che un viaggio su una Tesla Model 3 autonoma potesse costare circa 0,66 dollari per miglio.

Tale valore è quasi il doppio rispetto al trasporto pubblico di New York, ma resta comunque più economico di un viaggio con Uber. Il viaggio con i mezzi della multinazionale di trasporto di prodotti e persone varia tra 1 e 2 dollari per miglio, fatta eccezione per le tariffe maggiorate. Musk, allora, riuscirà davvero a eguagliare il costo di un biglietto dell’autobus per il suo servizio di robotaxi?