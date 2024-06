Tesla regala 20.000 km di ricariche dopo il disastro degli incentivi statali

Gli incentivi statali 2024 entrati in vigore lo scorso 3 giugno continuano a far discutere. In meno di 9 ore i fondi dedicati alle auto elettriche sono terminati, lasciando migliaia di automobilisti a bocca asciutta. Sembra improbabile che arrivino ulteriori fondi per le auto a batteria, per questo motivo Tesla ha voluto avviare una campagna per dare l’opportunità ai potenziali clienti di portarsi a casa un modello elettrico dell’azienda con alcuni incentivi.

Tesla offre 20.000 km di ricariche gratuite con l’acquisto di nuovi modelli fino al 30 giugno

L’azienda ha deciso di regalare 20.000 km di ricariche gratuite con l’acquisto di una vettura elettrica del brand, tra cui Model 3 e Model Y. Fino alla fine del mese l’offerta è valida su tutti gli acquisti. Per poter usufruire dell’offerta, bisogna acquistare e ritirare il veicolo entro il 30 giugno 2024 incluso. Tuttavia, se la consegna dovesse superare tale data a causa di circostanze che rientrano nel controllo di Tesla, il cliente avrà comunque diritto all’offerta.

Il sito web del costruttore indica tempi di consegna che vanno da 2 a 5 settimane. Considerando il costo medio di 15 kWh/100 km o 20 kWh/100 km e un prezzo medio di 0,45 euro/kWh per la ricarica, i 20.000 km regalati da Tesla avrebbero un valore che si aggira tra i 1.300 e 1.800 euro. Si tratta di una cifra decisamente più bassa rispetto al contributo minimo con gli incentivi di 6.000 euro, ma meglio che niente.

Con questa promozione, Tesla intende aumentare le vendite dei suoi modelli elettrici, ultimamente in calo in tutto il mondo. Le vendite di Model Y in Italia sono diminuite di circa il 50% rispetto a maggio 2023, mentre in Germania il crollo è del 64%. Dopo il restyling della Model 3 e Model 3 Performance, si pensava ad un rinnovo anche della Model Y. Tuttavia, Elon Musk negli ultimi giorni ha fornito le ultime novità a riguardo, e non sono buone. Vedremo il prossimo mese se e come questa strategia, in aggiunta agli incentivi statali, avrà impattato sulle vendite dei veicoli elettrici del brand nel nostro Paese.