Tesla punta a raddoppiare la produzione: la nuova promessa di Elon Musk

Elon Musk ha lanciato una nuova sfida, l’ennesima lanciata in pasto al pubblico. La promessa è di raddoppiare la produzione di veicoli Tesla negli Stati Uniti entro due anni. Cosa comporta concretamente questo ambizioso traguardo? Precise strategie dovranno essere adottate per trasformare questa visione in realtà.

Attualmente, la produzione Tesla negli States si attesta attorno alle 700.000 unità annuali. L’obiettivo dichiarato da Musk è dunque quello di portare questo numero a 1,4 milioni, un incremento significativo che richiede investimenti mirati e nuove strategie industriali. Uno degli elementi chiave di questa espansione è l’introduzione di due nuovi modelli elettrici più economici, che verranno prodotti sulle stesse linee della Model 3 e della Model Y. Questa scelta consentirà a Tesla di massimizzare l’efficienza produttiva e incrementare la capacità di circa 200.000 veicoli all’anno.

Parallelamente, Tesla sta accelerando la produzione del Tesla Semi, il suo camion elettrico. Lo stabilimento in Nevada sarà potenziato per supportare un output annuo di 50.000 unità. Ma il vero colpo di scena sarà il Cybercab, il futuristico robotaxi a guida autonoma.

Con un obiettivo produttivo che si aggira globalmente a 2 milioni di veicoli all’anno, resta da capire quante di queste unità saranno effettivamente assemblate negli States. Secondo le stime, per centrare il target fissato da Musk, almeno 450.000 Cybercab dovrebbero essere prodotti su suolo americano.

Mentre Tesla guarda al futuro con nuovi investimenti e strategie di espansione, cresce il malcontento tra i consumatori e gli attivisti. Negli Stati Uniti e in Europa, proteste e atti vandalici contro i concessionari Tesla si stanno moltiplicando, con auto incendiate e showroom danneggiati. Questa ondata di dissenso sembra essere legata al supporto di Elon Musk a Donald Trump, che ha creato una frattura nell’opinione pubblica e ha persino influito sulle vendite del marchio in alcuni mercati chiave europei. Il futuro di Tesla, nel concreto, rimane quindi una vera e propria incognita.