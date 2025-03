Tesla usate: deprezzamento preoccupante rispetto agli altri costruttori

Nonostante il 2024 sia stato un anno complicato per Tesla, la Model Y si riconferma come l’auto più venduta al mondo. Alcuni mercati devono ancora comunicare i dati ufficiali, ma sembra proprio che ci sia un chiaro vincitore. Nonostante ciò, i numeri sono più bassi rispetto all’anno precedente. Secondo i dati del 2024 comunicati da JATO Dynamics, la Tesla Model Y ha venduto 1.175.093 unità, il 4% in meno rispetto al 2023. Segue la Toyota RAV4 a poca distanza con 1.171.364 unità. Ma uno dei problemi che deve affrontare la casa automobilistica guidata da Elon Musk è sicuramente il deprezzamento dei veicoli usati: un problema che affligge i proprietari che intendono vendere la propria Tesla.

Tesla: il valore delle auto usate crolla a causa della strategia di prezzo del marchio

Secondo i dati di CarGurus, in un solo anno (da gennaio 2024 a gennaio 2025) il prezzo medio della Model 3 usata è sceso del 25%, mentre la Model Y ha perso addirittura il 25,5% del suo valore. Per fare un confronto, altre auto elettriche come la Ford Mustang Mach-E hanno subito una svalutazione molto più contenuta, pari soltanto al 5%.

Fast Company ha analizzato la situazione escludendo i modelli più recenti e quelli di nicchia per ottenere un quadro più accurato. La conclusione è chiara: Tesla ha tagliato drasticamente i prezzi delle auto nuove, costringendo il mercato dell’usato a seguire la stessa direzione. Dunque, il problema parte proprio dalle strategie di prezzo della casa automobilistica.

Anche altri produttori come Ford e Chevrolet hanno applicato sconti, ma in misura minore, causando meno turbolenze nel mercato. A peggiorare la situazione per Tesla anche la concorrenza. Ad esempio, la casa automobilistica svedese Polestar ha lanciato una campagna promozionale con forti sconti specificamente rivolti a chi passa da una Tesla a una loro vettura elettrica.

Ora, con l’arrivo della nuova Model Y Juniper, il problema del deprezzamento dei “vecchi” modelli potrebbe essere addirittura più marcato. Ricordiamo che le consegne del nuovo crossover inizieranno a partire dal mese di marzo per la variante Launch Series, mentre nei prossimi mesi inizieranno quelle delle varianti “standard”.