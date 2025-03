Tesla Model S: ecco come potrebbe essere il restyling in arrivo

Tesla sta lavorando su diversi fronti e nel corso del 2025 potrebbero arrivare tantissime novità. Tra queste c’è, ovviamente, la nuova Model Y Juniper, con consegne a partire da questo mese e la “confermata” Model Q, modello compatto low-cost che dovrebbe fare il suo debutto nella secondo metà dell’anno. Ma non è finita qui, perché secondo le ultime indiscrezioni la casa automobilistica di Elon Musk starebbe lavorando anche al restyling della Model S. Ciò è bastato per far fioccare i render, che cercano di immaginare come sarà il modello aggiornato.

Tesla Model S: in arrivo il restyling del modello

Il restyling includerà probabilmente elementi estetici moderni come una striscia LED continua e un nuovo posizionamento dei fari, seguendo lo stile dei modelli più recenti del marchio, tra cui il Cybercab in uscita nel 2026. Sul piano tecnico, l’aggiornamento porterà batterie di ultima generazione e un sistema di gestione dell’energia più efficiente. Questi miglioramenti fanno parte della strategia Tesla per mantenere competitivi i suoi modelli di punta in un mercato dei veicoli elettrici sempre più dinamico e ricco di alternative, specialmente quelli provenienti dalla Cina.

Essendo uno dei modelli elettrici più longevi attualmente in produzione, la Model S necessita di questo aggiornamento per rimanere al passo con le innovazioni introdotte dalla concorrenza. Lars Moravy, vicepresidente dell’ingegneria dei veicoli Tesla, l’aggiornamento sarà fatto anche per la Model X.

Marzo sarà invece il mese della Tesla Model Y 2025, come anticipato in precedenza. I primi ordini in Italia saranno proprio erogati da questo mese, partendo dalla versione speciale Launch Series, mentre per le altre varianti “standard” bisognerà attendere ancora qualche mese.