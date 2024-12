Tesla, perché il responsabile Autopilot ha lasciato la casa americana “sul più bello”

Tesla perde un tassello fondamentale nel suo team, con la partenza di Zheng Gao, storico responsabile dell’ingegneria hardware per il sistema Autopilot, che lascia l’azienda dopo oltre otto anni per approdare in Zoox, la divisione di guida autonoma di Amazon.

Durante il suo percorso in Tesla, Gao ha guidato lo sviluppo hardware alla base delle tecnologie Autopilot e Full Self-Driving (FSD), supervisionando team chiave come ingegneria meccanica, termica, display e telecamere per i sistemi elettronici a bassa tensione. Sul suo profilo LinkedIn, Gao ha elencato i suoi contributi, evidenziando il ruolo cruciale che ha avuto nell’evoluzione della piattaforma tecnologica di Tesla.

Prima di unirsi all’azienda di Elon Musk, aveva accumulato un decennio di esperienza in Apple, partecipando a numerosi progetti elettronici innovativi. Zoox. che riceve questo “pezzo grosso” di Tesla, ha ufficializzato la sua nuova posizione, affidandogli un incarico dirigenziale di peso nel loro ambizioso programma di sviluppo della guida autonoma.

L’arrivo di Gao in Zoox coincide con un momento di grande fermento per l’azienda, che di recente ha ottenuto risultati significativi, come i progressi nel programma di test in California e il lancio del servizio robotaxi a San Francisco. La tempistica dell’addio di Gao a Tesla, però, suscita curiosità.

La casa automobilistica americana si trova infatti in una fase dichiarata cruciale. L’obiettivo del momento, infatti, sarebbe abilitare la guida autonoma senza supervisione già il prossimo anno, un traguardo annunciato da Elon Musk ogni anno, negli ultimi sei anni. Se questo obiettivo fosse davvero imminente, la decisione di lasciare Tesla potrebbe apparire controintuitiva. Realizzare una flotta di milioni di robotaxi rappresenterebbe un passo epocale nel settore, e la partenza di una figura centrale come Gao solleva interrogativi sull’effettiva potenzialità da parte di Tesla.

Va detto che resta naturale come figure di spicco e di peso cambino azienda per motivi personali o professionali, data la loro importanza in numerose aziende in carriera. Alcuni esperti, però, ritengono che Tesla abbia ancora ostacoli significativi da superare per garantire una guida autonoma pienamente affidabile e priva di supervisione. La mossa di Gao verso Zoox potrebbe riflettere la sua volontà di esplorare un approccio diverso e innovativo in un’azienda che punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano (per davvero) nella mobilità autonoma.