Elon Musk: “Presto vedrete milioni di Tesla a guida autonoma sulle strade”

Tesla sta lavorando a diverse novità, che arriveranno nei prossimi anni. Tra queste ci sono sicuramente il Cybercab e il Robovan, il taxi a guida autonoma e il van elettrico. Il primo dovrebbe debuttare sul mercato nel 2026, mentre per il secondo non c’è ancora una data ufficiale. Ma non è finita qui, perché nel 2025 dovrebbe fare il suo debutto sul mercato anche la Tesla Model Q, una compatta da 25.000 euro. Tuttavia, il progetto più importante per Elon Musk resta sicuramente il taxi a guida autonoma: “Tra non molto circoleranno sulle strade di tutto il mondo milioni di auto a guida autonoma”.

Il Cybercab, che avrà un prezzo di circa 30.000 dollari, non avrà volante né pedali. L’intenzione di Musk è quella di ridurre gli incidenti stradali e lo stress della guida. L’imprenditore, infatti, ha affermato che mentre il veicolo porterà i passeggeri da un punto A ad un punto B, questi potrebbero lavorare, leggere, giocare o guardare serie TV.

Tuttavia, i dubbi sulla sicurezza restano. La Guida Autonoma di Livello 5 dovrà raggiungere un livello di sviluppo sicuramente più elevato e sicuro. L’affidabilità dovrebbe raggiungere un livello che al momento sembra ancora lontano, ma Elon Musk sembra fiducioso. I primi test si stanno svolgendo presso la Gigafactory del marchio in Texas, in attesa di avere il via libera dallo Stato della California per poter circolare sulle strade ed effettuare i testi in condizioni reali, con traffico, pedoni e altri utenti della strada.

Al momento sembra anche difficile che il marchio riuscirà a rispettare i tempi e lanciare sul mercato il veicolo nel 2026. Ma un ritardo non sarebbe di certo una novità, dato che Musk sembra sempre molto ottimistico in questi casi. Senza dubbio in futuro le auto saranno (quasi) tutte con guida autonoma, resta da capire quando effettivamente arriverà questa nuova transizione.