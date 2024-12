Tesla, la famiglia di una “vittima dell’Autopilot” porta l’azienda in tribunale

La famiglia di Giovanni Mendoza-Martinez, il conducente deceduto in un incidente stradale nel 2023, ha avviato un’azione legale contro Tesla, accusando l’azienda di aver “rappresentato ingannevolmente” la tecnologia Autopilot.

L’incidente, avvenuto a Walnut Creek, California, ha coinvolto una Tesla Model S del 2021, che si è schiantata contro un camion dei pompieri parcheggiato mentre il sistema di guida semi-automatizzato era attivo. Caleb, fratello della vittima e passeggero al momento dell’impatto, ha riportato gravi ferite.

La causa, inizialmente depositata presso un tribunale della contea di Contra Costa, è stata trasferita su richiesta di Tesla alla corte federale del distretto settentrionale della California. Questo cambiamento potrebbe comportare un onere probatorio più elevato per i querelanti, una strategia comune nelle dispute legali di questo tipo.

Gli avvocati della famiglia Mendoza sostengono che Tesla e il suo CEO, Elon Musk, abbiano esagerato o fornito dichiarazioni ingannevoli sul sistema Autopilot attraverso comunicati stampa, post sui social media e interventi pubblici. L’obiettivo, secondo i legali, sarebbe stato alimentare entusiasmo per i veicoli del marchio e migliorare le performance finanziarie dell’azienda.

Tesla, nella sua difesa, ha respinto le accuse, attribuendo la responsabilità dell’incidente a “atti o omissioni negligenti” del conducente. L’azienda ha inoltre dichiarato che i suoi veicoli e sistemi rispettano standard di sicurezza statali e federali.

Il caso si inserisce in un panorama più ampio. Ci sono infatti almeno altri 15 procedimenti legali attivi coinvolgono incidenti in cui Autopilot o la sua versione avanzata, Full Self-Driving (FSD), erano in funzione poco prima di collisioni gravi o mortali.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) sta indagando sull’efficacia delle soluzioni implementate da Tesla per migliorare il comportamento di Autopilot vicino a veicoli di emergenza fermi. Nel frattempo, le autorità di regolamentazione, come il California Department of Motor Vehicles, hanno accusato Tesla di pubblicità ingannevole. A dispetto delle promesse di Musk, le auto Tesla completamente autonome rimangono un traguardo ancora lontano.