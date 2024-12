Auto elettriche, quali soffrono il freddo? Le Tesla perdono il 50% di autonomia

L’inverno sta arrivando. Arriva dunque un periodo “complicato” per le auto elettriche, con le batterie che soffrono a causa delle basse temperature. Alcuni modelli, più di altri, vedono crollare l’autonomia proprio a causa del freddo, che causa problemi anche per la ricarica, più lunga durante questo periodo.

Le auto elettriche Tesla soffrono il freddo, ma c’è chi fa peggio

Tra le auto più in difficoltà, in termini di autonomia, sono le Tesla. Model Y e X perdono fino al 52% di autonomia con le basse temperature, con tempi di ricarica (dal 10 all’80%) che salgono fino a 30 minuti. La Model 3 registra un dato leggermente più basso, con una perdita di autonomia fino al 50%, ma i tempi di ricarica si estendono fino a 40 minuti. A far peggio di tutte è la Tesla Model S, che perde il 55% di autonomia nei periodi freddi.

Le auto elettriche che non temono il freddo sono Hyundai Ioniq e Jaguar I-PACE, che perdono soltanto il 3% dell’autonomia. L’auto elettrica coreana non registra problemi nemmeno nei tempi di ricarica, passando dal 10 all’80% in soli 16 minuti, rispetto ai 44 minuti della Jaguar. Anche la Kia EV6, con il 7% di autonomia persa, ricarica fino all’80% in soli 17 minuti.

Considerando tutti i fattori, tra cui l’autonomia persa, gli incidenti durante l’inverno, i tempi di ricarica e la capacità della batteria, ad avere la peggio è la Nissan Leaf. Questa perde il 38% di autonomia, ma per ricaricare la batteria dal 10 all’80% bisogna attendere ben 59 minuti. La flop 3 si conclude con Tesla Model Y e Model X. Sembra quindi che ad essere più affidabili siano le auto elettriche coreane, decisamente meno sensibili al freddo.