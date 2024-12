Tesla, nel 2025 la compatta da 25.000 euro sarà la “grande innovazione” del marchio

Per diverso tempo, il restyling “Juniper” della Tesla Model Y ha rappresentato l’aggiornamento più atteso per il prossimo anno, destinato quindi a rappresentare la principale novità per il marchio. Nel frattempo, però, la Model 3 ha visto un notevole miglioramento in termini di comfort e qualità grazie alla revisione “Highland”. Tuttavia, un recente report dalla Cina suggerisce che nel 2025 potrebbe fare il suo debutto una Tesla completamente nuova, che sorprenderà gli appassionati.

Secondo quanto riportato da Global China EV, si parla di un modello compatto che avrebbe dovuto entrare in produzione già nel 2024, ma il progetto è stato sospeso per fare spazio al Robitaxi, il veicolo autonomo sviluppato sulla stessa piattaforma che da settimane è ampiamente conosciuto come Tesla Cybercab.

Un nome che, invece, sta guadagnando terreno per questa nuova vettura compatta è Tesla Model Q, un modello che in precedenza sembrava concretizzarsi nella Model 2. Questo nome sembrava considerato già nel 2022, quando Tesla stava pianificando una vettura economica. Le informazioni provengono da una presentazione agli investitori, in cui era presente anche Travis Axelrod, responsabile delle relazioni con gli investitori di Tesla.

Secondo le indiscrezioni, la Tesla Model Q potrebbe essere lanciata negli States a un prezzo inferiore ai 30.000 dollari, con una possibile versione che scende sotto i 25.000 dollari grazie agli incentivi. Il progetto, con il nome in codice “Redwood”, è menzionato anche da Reuters all’inizio del 2024, parlando di un “crossover compatto”.

Anche se non sono disponibili dettagli sulla forma della carrozzeria, il rendering mostrato da Global China EV suggerisce una vettura simile alla Model 3, ma con un design posteriore che richiama una compatta. Alcuni dettagli specifici emergono, come la previsione che il Model Q sarà circa il 15% più corto e il 30% più leggero rispetto alla Model 3, con una lunghezza di circa 3.9 m. Il costo di produzione sarebbe, come prevedibile, sensibilmente ridotto.

La vettura potrebbe essere disponibile in varianti con uno o due motori e batterie LFP con capacità rispettivamente da 53 kWh e 75 kWh. Per quanto riguarda la produzione, invece, la Tesla Model Q potrebbe essere fabbricata inizialmente presso la Gigafactory di Texas, e successivamente a Giga Mexico, attualmente in costruzione. Non è confermato se la produzione avverrà a Giga Shanghai, ma si ipotizza che la fabbrica cinese non sia la location preferita, soprattutto se si considera che il costo di produzione potrebbe aumentare notevolmente se il modello fosse realizzato lì.