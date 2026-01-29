Tesla, è la fine di un’era: addio a Model S e Model X per far spazio ai robot

Non è un momento semplice per Tesla. I numeri presentati nell’ultimo trimestre mostrano una fase di forte rallentamento per il costruttore californiano. Nel quarto trimestre gli utili sono crollati del 61% rispetto all’anno precedente, mentre il bilancio complessivo del 2025 si è chiuso con un calo dei profitti vicino al 46%. Anche il fatturato legato alla vendita delle auto è sceso, segnando un -11% su base annua e confermando una tendenza negativa già emersa nel 2024.

Durante la conference call con gli investitori, Elon Musk ha inoltre annunciato la fine della produzione di Model S e Model X. I due modelli, ormai storici per il marchio, usciranno di scena nel corso del prossimo trimestre. Entrambe le vetture, lanciate rispettivamente nel 2012 e nel 2015, da tempo non rappresentano più una fetta importante delle vendite. Nel 2025 tra Cybertruck, Model S e Model X, le consegne complessive sono state poco superiori alle 50.000 unità, con un calo di oltre il 40% rispetto all’anno precedente. Secondo le stime, i due modelli in uscita avrebbero inciso per circa 30.000 esemplari.

Musk ha spiegato che Tesla sta entrando in una nuova fase, sempre più orientata verso la guida autonoma e i progetti legati all’intelligenza artificiale. In questo contesto, i due modelli storici non avrebbero più un ruolo centrale. “È il momento di chiudere questi progetti in modo dignitoso”, ha dichiarato, invitando chi fosse interessato ad acquistarli a farlo prima della fine della produzione. Tesla continuerà comunque a garantire assistenza ai clienti già in possesso delle vetture.

Le linee produttive liberate nello stabilimento di Fremont dovrebbero ora essere destinate a nuovi progetti, a partire dal robot umanoide Optimus. Secondo quanto dichiarato da Musk, una versione definitiva del robot verrà presentata entro pochi mesi, con l’avvio della produzione previsto entro la fine dell’anno. L’azienda punta a volumi estremamente elevati nel giro di pochi anni. Promesse che, come spesso accade con Tesla, restano tutte da verificare. Le stesse dichiarazioni sono state fatte per il Cybercab, modello completamente autonomo che entrerà a breve in produzione.

Nel frattempo, l’uscita di scena della Model S segna la fine di un’epoca. La berlina aveva rappresentato una svolta per l’intero settore, dimostrando che un’auto elettrica poteva essere veloce, desiderabile e tecnologicamente avanzata. Con il passare del tempo, però, il modello non è stato rinnovato come avrebbe meritato, perdendo progressivamente appeal di fronte a una concorrenza sempre più agguerrita.

Ora Tesla guarda al futuro puntando su nuovi progetti e su una visione sempre più incentrata sull’automazione. Resta da capire se questa strategia basterà a invertire una fase complicata, oppure se l’addio a questi due modelli finirà per pesare più del previsto sull’immagine del marchio.